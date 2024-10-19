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Відключення світла — хто з одеситів сьогодні буде без електропостачання

19 жовтня 2024 10:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Де в Одесі немає світла сьогодні, 19 жовтня — список адрес
Енергетики лагодять електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У суботу, 19 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Північний РЕМ: 

  • вул. Ж.Кюрі, 15-64,
  • вул. Марсельська, 1-20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 61-98,  
  • вул. Г.Оборони Одеси, 14-66,
  • вул. Кузнєцова, 67-108,
  • вул. Л.Українки, 45-122,
  • вул. Керченська, 101-131,
  • пров. 2й Керченський, 1-15,
  • вул. Соляна, 4-85,
  • вул. Перемоги, 47-87,
  • вул. Міцкевича, 9,
  • вул. Рельєфна, 1-27,
  • вул. Степова, 1-14,
  • вул. Бахмутська, 26-165,
  • вул. Орловська, 1-13,
  • пров. Професора Беркевича, 2-6,
  • вул. Центральна, 2-36,
  • вул. 9-а,10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м. 
    Роботи до 19:00

Південний РЕМ: 

  • вул. 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 16-а, 17-а, 18-а, 19-а лінія
  • вул. 6 ст. Люстдорфської дор., 1-50,
  • вул. Левітана, 72-147,
  • вул. Академіка Вернадського, 73-123,
  • вул. Костанді, 174-227. 
    Роботи до 19:00

     

  • вул. Абрикосова, 4-105,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Лігінська, 1-33,
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40,
  • вул. Рівності, 84-195,
  • пров. 1й Рівності, 86-92, 197,  
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського, 34. 
    Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

  • вул. Педагогічна, 11-19,
  • пров. Педагогічний, 3а,
  • вул. Академічна, 9-14,
  • вул. Добровольців, 18, 18б,
  • пров. Гвоздичний, 4. 
    Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми повідомляли, хто з українців отримає субсидії та пільги і які будуть суми.

Також у Пенсійному фонді надали роз'яснення правил призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

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