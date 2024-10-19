Де в Одесі немає світла сьогодні, 19 жовтня — список адрес

Енергетики лагодять електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У суботу, 19 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

вул. Ж.Кюрі, 15-64,

вул. Марсельська, 1-20,

просп. Князя Володимира Великого, 61-98,

вул. Г.Оборони Одеси, 14-66,

вул. Кузнєцова, 67-108,

вул. Л.Українки, 45-122,

вул. Керченська, 101-131,

пров. 2й Керченський, 1-15,

вул. Соляна, 4-85,

вул. Перемоги, 47-87,

вул. Міцкевича, 9,

вул. Рельєфна, 1-27,

вул. Степова, 1-14,

вул. Бахмутська, 26-165,

вул. Орловська, 1-13,

пров. Професора Беркевича, 2-6,

вул. Центральна, 2-36,

вул. 9-а,10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

вул. 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 16-а, 17-а, 18-а, 19-а лінія

вул. 6 ст. Люстдорфської дор., 1-50,

вул. Левітана, 72-147,

вул. Академіка Вернадського, 73-123,

вул. Костанді, 174-227.

Роботи до 19:00

вул. Абрикосова, 4-105,

пров. Абрикосовий, 1-43,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. Бориса Едуардса, 28-40,

вул. Рівності, 84-195,

пров. 1й Рівності, 86-92, 197,

Фонтанська дор., 106/к.37,40,

пров. Янтарний, 6-8,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Рибальська, 20,

вул. Айвазовського, 34.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

вул. Педагогічна, 11-19,

пров. Педагогічний, 3а,

вул. Академічна, 9-14,

вул. Добровольців, 18, 18б,

пров. Гвоздичний, 4.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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