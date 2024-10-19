Де в Одесі немає світла сьогодні, 19 жовтня — список адрес

Відключення світла — хто з одеситів сьогодні буде без електропостачання
У суботу, 19 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це у суботу, 19 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- вул. Ж.Кюрі, 15-64,
- вул. Марсельська, 1-20,
- просп. Князя Володимира Великого, 61-98,
- вул. Г.Оборони Одеси, 14-66,
- вул. Кузнєцова, 67-108,
- вул. Л.Українки, 45-122,
- вул. Керченська, 101-131,
- пров. 2й Керченський, 1-15,
- вул. Соляна, 4-85,
- вул. Перемоги, 47-87,
- вул. Міцкевича, 9,
- вул. Рельєфна, 1-27,
- вул. Степова, 1-14,
- вул. Бахмутська, 26-165,
- вул. Орловська, 1-13,
- пров. Професора Беркевича, 2-6,
- вул. Центральна, 2-36,
- вул. 9-а,10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- вул. 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 16-а, 17-а, 18-а, 19-а лінія
- вул. 6 ст. Люстдорфської дор., 1-50,
- вул. Левітана, 72-147,
- вул. Академіка Вернадського, 73-123,
- вул. Костанді, 174-227.
Роботи до 19:00
- вул. Абрикосова, 4-105,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Лігінська, 1-33,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40,
- вул. Рівності, 84-195,
- пров. 1й Рівності, 86-92, 197,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського, 34.
Роботи до 18:00
Центральний РЕМ:
- вул. Педагогічна, 11-19,
- пров. Педагогічний, 3а,
- вул. Академічна, 9-14,
- вул. Добровольців, 18, 18б,
- пров. Гвоздичний, 4.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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