Тысячи одесситов снова без света — когда вернут

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 8 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

ул. Днепровская, 1-40;

ул. Донецкая, 1-4;

ул. Керченская, 8-34;

пер. 2-й Керченский, 1-15;

ул. Леси Украинки, 1-28;

ул. Котлеевская (Ломоносова), 13-18;

ул. Мариупольская (Ростовская), 1-19а;

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского);

ул. Бахмутская (Курская), 69-95;

4-я линия на жилом массиве;

5-я линия на жилом массиве, 26-34;

6-я линия на жилом массиве, 25-36;

7-я линия на жилом массиве, 3-36а;

8-я линия на жилом массиве, 25-35а;

9-я линия на жилом массиве;

10-я линия на жилом массиве;

11-я линия на жилом массиве, 7-16;

12-я линия на жилом массиве, 14-18;

36-я линия на жилом массиве;

37-я линия на жилом массиве;

38-я Линия на жилом массиве 1-16а;

39-я линия на жилом массиве, 1-16;

40-я Линия на жилом массиве, 1-3;

41-я линия на жилом массиве, 1-26;

42-я линия на жилом массиве;

43-я линия на жилом массиве, 1-36;

44-я линия на жилом массиве, 1 – 51;

45-я линия на жилом массиве, 1-36;

46-я линия на жилом массиве;

47-я линия на жилом массиве;

48-я линия на жилом массиве, 1-28;

49-я линия на жилом массиве, 1-27;

50-я линия на жилом массиве, 1-28;

51-я линия на жилом массиве;

53-я линия на жилом массиве, 1-35;

53-я линия на жилом массиве, 1-35; 54-я линия на жилом массиве, 1-15;

55-я линия на жилом массиве, 1-7;

ул. Песочная, 1-172;

пер. Песочный, 1-4;

ул. Соляная;

ул. Луцкая;

ул. Вишневая, 1-43А;

пер. Вишневый, 2а-14а;

ул. Рельефная, 21–35;

ул. Адама Мицкевича, 1-35;

ул. Демьянова, 1-13а;

ул. Яблочная, 1-4;

ул. Ракетная, 1–18;

ул. Жолио Кюри;

ул. Пространственная, 1-74;

ул. Керченская, 101-131;

пров. 2-й Керченский, 11; есть

ул. Степная, 1-14;

ул. Победы, 1-45А;

ул. Симферопольская, 1-24;

ул. Ивана Луценко, 38-56;

ул. Конноармейская, 2-57;

ул. Мелитопольская, 1-58А;

ул. Серогодского, 1-73;

ул. Шептицкого, 4-93;

ул. Центральная, 2-36;

ул. Капитана Кузнецова, 71а-102;

ул. Леси Украинки, 86а.

Работы до 17:00.

Южный РЭС:

ул. Абрикосовая, 4-105;

ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40В;

пер. Абрикосовый, 1-43;

ул. Дубовая Роща, 2 - 57;

дорога Фонтанская, 106/37-106/40;

пер. Янтарный, 6-8/корп.3;

ул. Дачно, 4/2;

ул. Лигинская (Макаренко), 1-22;

ул. Рыболовная, 20;

ул. Айвазовского (пер. Тимирязева), 34;

ул. Равенства, 84, 88-195;

пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197;

ул. Архитектурная, 10–14а;

ул. Бахчевая, 2;

ул. Арбузная, 1-18;

ул. Ледовая, 10 – 15;

ул. Обильная, 1/корп.3-2;

ул. Окружная, 17-42А;

ул. Планетно, 1-38;

ул. Академика Вернадского (ул. Тульская), 1-7А;

ул. Китобойная, 2-19;

пер. 1-й Китобойный, 4-42А;

пер. 2-й Китобойный, 6-50а;

ул. Драгоманова (ул. Достоевского), 1-25;

пер. Исторический (пер. Достоевского), 1-14В;

ул. Крымская, 1-3/корп.1;

пер. Крымский, 1а-22;

пер. Славы, 1-6;

ул. Флотская, 6/1-21;

пер. Флотская, 6-23;

ул. Симоненко, 1-11а.

Работы до 17:00.

Центральный РЭС:

пер. Книжный, 1 – 23;

ул. Старопортофранковская, 1 – 143;

ул. Новощипной ряд, 11,13,19;

ул. Пантелеймоновская, 95;

ул. Преображенская, 81–85;

ул. Кузнечная, 4-22;

ул. Киры Муратовой (ул. Л. Толстого), 13–28;

ул. Цветочная, 1-13А;

ул. Граничная, 25;

ул. Косяченко Алексея, 38 – 44;

пер. Цветочный, 10;

ул. Заславского, 27-33, 38;

ул. Малая Арнаутская, 100–119;

ул. Богдана Хмельницкого, 4-14;

ул. Мечникова, 92–94, 98–100;

пер. Лютеранский, 3-7.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, "Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой.

Также мы писали о том, как подготовить технику к возможным отключениям.