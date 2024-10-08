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Відключення світла — кому з одеситів треба діставати повербанки

8 жовтня 2024 10:45
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 8 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • вул. Дніпровська, 1-40;
  • вул. Донецька, 1-4; 
  • вул. Керченська, 8-34;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15; 
  • вул. Лесі Українки, 1-28; 
  • вул. Котлєєвська (Ломоносова), 13-18; 
  • вул. Маріупольська (Ростовська), 1- 19а; 
  • просп.Князя Володимира Великого (Добровольського); 
  • вул. Бахмутьска (Курська), 69-95;
  • 4-а лінія на житловому масиві; 
  • 5-а лінія на житловому масиві, 26-34; 
  • 6-а лінія на житловому масиві, 25-36; 
  • 7-а лінія на житловому масиві, 3-36а;
  • 8-а лінія на житловому масиві, 25-35а;
  • 9-а лінія на житловому масиві; 
  • 10-а лінія на житловому масиві; 
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-16; 
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14- 18;
  • 36-а лінія на житловому масиві; 
  • 37-а лінія на житловому масиві; 
  • 38-а Лінія на житловому масиві 1-16а; 
  • 39-а лінія на житловому масиві, 1-16;
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 1-3; 
  • 41-а лінія на житловому масиві, 1-26; 
  • 42-а лінія на житловому масиві; 
  • 43-а лінія на житловому масиві, 1- 36; 
  • 44-а лінія на житловому масиві, 1 – 51; 
  • 45-а лінія на житловому масиві, 1-36; 
  • 46-а лінія на житловому масиві; 
  • 47-а лінія на житловому масиві; 
  • 48-а лінія на житловому масиві, 1-28; 
  • 49-а лінія на житловому масиві, 1-27; 
  • 50-а лінія на житловому масиві, 1-28; 
  • 51-а лінія на житловому масиві; 
    53-а лінія на житловому масиві, 1-35; 
  • 54-а лінія на житловому масиві, 1-15; 
  • 55-а лінія на житловому масиві, 1-7; 
  • вул. Пісочна, 1-172; 
  • пров. Пісочний, 1-4; 
  • вул. Соляна; 
  • вул. Луцька; 
  • вул. Вишнева, 1-43А; 
  • пров. Вишневий, 2а-14а; 
  • вул. Рельєфна, 21-35;
  • вул. Адама Міцкевича, 1-35; 
  • вул. Дем’янова, 1-13а; 
  • вул. Яблучна, 1-4; 
  • вул. Ракетна, 1-18; 
  • вул. Жоліо Кюрі; 
  • вул. Просторова, 1-74; 
  • вул. Керченська, 101-131; 
  • пров. 2-й Керченський, 11; є
  • вул. Степова, 1-14; 
  • вул. Перемоги, 1-45А; 
  • вул. Сімферопольська, 1-24; 
  • вул. Івана Луценка, 38-56; 
  • вул. Кінноармійська, 2-57; 
  • вул. Мелітопольська, 1-58А;
  • вул. Серогодського, 1-73; 
  • вул. Шептицького, 4-93; 
  • вул. Центральна, 2-36; 
  • вул. Капітана Кузнєцова, 71а-102;
  • вул. Лесі Українки, 86а. 

Роботи до 17:00.

Південний РЕМ: 

  • вул. Абрикосова, 4-105; 
  • вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40В;   
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • вул. Дубовий Гай, 2 - 57;
  • дорога Фонтанська, 106/37-106/40; 
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3; 
  • вул. Дачна, 4/2; 
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-22; 
  • вул. Рибальська, 20;  
  • вул. Айвазовського (пров. Тімірязєва), 34; 
  • вул. Рівності, 84, 88-195; 
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197; 
  • вул. Архітектурна, 10-14а; 
  • вул. Баштанна, 2; 
  • вул. Кавунова, 1-18; 
  • вул. Лядова, 10 – 15; 
  • вул. Рясна (Обільна), 1/корп.3-2; 
  • вул. Окружна, 17-42А; 
  • вул. Планетна, 1-38; 
  • вул. Академіка Вернадського (вул. Тульська), 1-7А; 
  • вул. Китобійна, 2- 19; 
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42А; 
  • пров. 2-й Китобійний, 6-50а; 
  • вул. Драгоманова (вул. Достоєвського), 1-25;
  • пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14В; 
  • вул. Кримська, 1-3/корп.1; 
  • пров. Кримський, 1а-22; 
  • пров. Слави, 1-6; 
  • вул. Флотська, 6/1-21; 
  • пров. Флотський, 6-23; 
  • вул. Симоненка, 1-11а.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

  • пров. Книжковий, 1-23; 
  • вул. Старопортофранківська, 1-143; 
  • вул. Новощіпний ряд, 11,13,19; 
  • вул. Пантелеймонівська, 95; 
  • вул. Преображенська, 81-85; 
  • вул. Ковальська, 4-22; 
  • вул. Кіри Муратової (вул. Л. Толстого), 13-28; 
  • вул. Квіткова, 1-13А; 
  • вул. Кордонна, 25; 
  • вул. Косяченка Олексія, 38-44; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • вул. Заславського, 27-33, 38; 
  • вул. Мала Арнаутська, 100-119; 
  • вул. Богдана Хмельницького, 4-14; 
  • вул. Мечникова, 92-94, 98-100; 
  • пров. Лютеранський, 3-7.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, "Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням.

Також ми писали про те, як підготувати техніку до можливих відключень.

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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