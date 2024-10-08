Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть

Відключення світла — кому з одеситів треба діставати повербанки
8 жовтня 2024 10:45
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 8 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
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- вул. Керченська, 8-34;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- вул. Лесі Українки, 1-28;
- вул. Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;
- вул. Маріупольська (Ростовська), 1- 19а;
- просп.Князя Володимира Великого (Добровольського);
- вул. Бахмутьска (Курська), 69-95;
- 4-а лінія на житловому масиві;
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- вул. Сімферопольська, 1-24;
- вул. Івана Луценка, 38-56;
- вул. Кінноармійська, 2-57;
- вул. Мелітопольська, 1-58А;
- вул. Серогодського, 1-73;
- вул. Шептицького, 4-93;
- вул. Центральна, 2-36;
- вул. Капітана Кузнєцова, 71а-102;
- вул. Лесі Українки, 86а.
Роботи до 17:00.
Південний РЕМ:
- вул. Абрикосова, 4-105;
- вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40В;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- вул. Дубовий Гай, 2 - 57;
- дорога Фонтанська, 106/37-106/40;
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3;
- вул. Дачна, 4/2;
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-22;
- вул. Рибальська, 20;
- вул. Айвазовського (пров. Тімірязєва), 34;
- вул. Рівності, 84, 88-195;
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;
- вул. Архітектурна, 10-14а;
- вул. Баштанна, 2;
- вул. Кавунова, 1-18;
- вул. Лядова, 10 – 15;
- вул. Рясна (Обільна), 1/корп.3-2;
- вул. Окружна, 17-42А;
- вул. Планетна, 1-38;
- вул. Академіка Вернадського (вул. Тульська), 1-7А;
- вул. Китобійна, 2- 19;
- пров. 1-й Китобійний, 4-42А;
- пров. 2-й Китобійний, 6-50а;
- вул. Драгоманова (вул. Достоєвського), 1-25;
- пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14В;
- вул. Кримська, 1-3/корп.1;
- пров. Кримський, 1а-22;
- пров. Слави, 1-6;
- вул. Флотська, 6/1-21;
- пров. Флотський, 6-23;
- вул. Симоненка, 1-11а.
Роботи до 17.00.
Центральний РЕМ:
- пров. Книжковий, 1-23;
- вул. Старопортофранківська, 1-143;
- вул. Новощіпний ряд, 11,13,19;
- вул. Пантелеймонівська, 95;
- вул. Преображенська, 81-85;
- вул. Ковальська, 4-22;
- вул. Кіри Муратової (вул. Л. Толстого), 13-28;
- вул. Квіткова, 1-13А;
- вул. Кордонна, 25;
- вул. Косяченка Олексія, 38-44;
- пров. Квітковий, 10;
- вул. Заславського, 27-33, 38;
- вул. Мала Арнаутська, 100-119;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-14;
- вул. Мечникова, 92-94, 98-100;
- пров. Лютеранський, 3-7.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, "Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням.
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