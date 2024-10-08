Тисячі одеситів знову без світла — коли повернуть

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. Дніпровська, 1-40;

вул. Донецька, 1-4;

вул. Керченська, 8-34;

пров. 2-й Керченський, 1-15;

вул. Лесі Українки, 1-28;

вул. Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;

вул. Маріупольська (Ростовська), 1- 19а;

просп.Князя Володимира Великого (Добровольського);

вул. Бахмутьска (Курська), 69-95;

4-а лінія на житловому масиві;

5-а лінія на житловому масиві, 26-34;

6-а лінія на житловому масиві, 25-36;

7-а лінія на житловому масиві, 3-36а;

8-а лінія на житловому масиві, 25-35а;

9-а лінія на житловому масиві;

10-а лінія на житловому масиві;

11-а лінія на житловому масиві, 7-16;

12-а лінія на житловому масиві, 14- 18;

36-а лінія на житловому масиві;

37-а лінія на житловому масиві;

38-а Лінія на житловому масиві 1-16а;

39-а лінія на житловому масиві, 1-16;

40-а Лінія на житловому масиві, 1-3;

41-а лінія на житловому масиві, 1-26;

42-а лінія на житловому масиві;

43-а лінія на житловому масиві, 1- 36;

44-а лінія на житловому масиві, 1 – 51;

45-а лінія на житловому масиві, 1-36;

46-а лінія на житловому масиві;

47-а лінія на житловому масиві;

48-а лінія на житловому масиві, 1-28;

49-а лінія на житловому масиві, 1-27;

50-а лінія на житловому масиві, 1-28;

51-а лінія на житловому масиві;

53-а лінія на житловому масиві, 1-35;

53-а лінія на житловому масиві, 1-35; 54-а лінія на житловому масиві, 1-15;

55-а лінія на житловому масиві, 1-7;

вул. Пісочна, 1-172;

пров. Пісочний, 1-4;

вул. Соляна;

вул. Луцька;

вул. Вишнева, 1-43А;

пров. Вишневий, 2а-14а;

вул. Рельєфна, 21-35;

вул. Адама Міцкевича, 1-35;

вул. Дем’янова, 1-13а;

вул. Яблучна, 1-4;

вул. Ракетна, 1-18;

вул. Жоліо Кюрі;

вул. Просторова, 1-74;

вул. Керченська, 101-131;

пров. 2-й Керченський, 11; є

вул. Степова, 1-14;

вул. Перемоги, 1-45А;

вул. Сімферопольська, 1-24;

вул. Івана Луценка, 38-56;

вул. Кінноармійська, 2-57;

вул. Мелітопольська, 1-58А;

вул. Серогодського, 1-73;

вул. Шептицького, 4-93;

вул. Центральна, 2-36;

вул. Капітана Кузнєцова, 71а-102;

вул. Лесі Українки, 86а.

Роботи до 17:00.

Південний РЕМ:

вул. Абрикосова, 4-105;

вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40В;

пров. Абрикосовий, 1-43;

вул. Дубовий Гай, 2 - 57;

дорога Фонтанська, 106/37-106/40;

пров. Янтарний, 6-8/корп.3;

вул. Дачна, 4/2;

вул. Лігінська (Макаренка), 1-22;

вул. Рибальська, 20;

вул. Айвазовського (пров. Тімірязєва), 34;

вул. Рівності, 84, 88-195;

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197;

вул. Архітектурна, 10-14а;

вул. Баштанна, 2;

вул. Кавунова, 1-18;

вул. Лядова, 10 – 15;

вул. Рясна (Обільна), 1/корп.3-2;

вул. Окружна, 17-42А;

вул. Планетна, 1-38;

вул. Академіка Вернадського (вул. Тульська), 1-7А;

вул. Китобійна, 2- 19;

пров. 1-й Китобійний, 4-42А;

пров. 2-й Китобійний, 6-50а;

вул. Драгоманова (вул. Достоєвського), 1-25;

пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14В;

вул. Кримська, 1-3/корп.1;

пров. Кримський, 1а-22;

пров. Слави, 1-6;

вул. Флотська, 6/1-21;

пров. Флотський, 6-23;

вул. Симоненка, 1-11а.

Роботи до 17.00.

Центральний РЕМ:

пров. Книжковий, 1-23;

вул. Старопортофранківська, 1-143;

вул. Новощіпний ряд, 11,13,19;

вул. Пантелеймонівська, 95;

вул. Преображенська, 81-85;

вул. Ковальська, 4-22;

вул. Кіри Муратової (вул. Л. Толстого), 13-28;

вул. Квіткова, 1-13А;

вул. Кордонна, 25;

вул. Косяченка Олексія, 38-44;

пров. Квітковий, 10;

вул. Заславського, 27-33, 38;

вул. Мала Арнаутська, 100-119;

вул. Богдана Хмельницького, 4-14;

вул. Мечникова, 92-94, 98-100;

пров. Лютеранський, 3-7.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, "Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням.

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