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Отключение света на Одесчине — какие графики на сегодня

23 ноября 2024 09:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Стабилизационные отключения света в Одесской области 23 ноября: график
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Из-за последствий российских обстрелов на территории Одесской области и Украины в целом, сегодня, 23 ноября, введены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Это вынужденная мера, направленная на восстановление электросетей и поддержку работы энергосистемы.

Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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График отключения света на 23 ноября. Фото: скриншот

График отключения света на 23 ноября

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

1 группа: с 15:00 до 19:00.
2 группа: с 08:00 до 11:00.
3 группа: с 18:00 до 22:00.
4 группа: с 10:00 до 14:00.
5 группа: с 13:00 до 16:00, с 21:00 до 23:00.
6 группа: свет будет присутствовать в течение всего дня.

Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире исчез свет не по графику, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, как сэкономить заряд на ноутбуке и продлить его работу во время отключений света. Также Укрэнерго ведет строительство или реконструкцию более 60 подстанций. Степень готовности работ на энергообъектах — от 30% до 90%. На следующей неделе запланирована проверка в Одесской области.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы ДТЭК графики отключений света

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Как изменились цены на жизнь во время войны

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