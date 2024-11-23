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Відключення світла на Одещині — які графіки на сьогодні

23 листопада 2024 09:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Стабілізаційні відключення світла на Одещині 23 листопада: графік
Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Через наслідки російських обстрілів на території Одеської області та України в цілому, сьогодні, 23 листопада, запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Це вимушений захід, спрямований на відновлення електромереж та підтримку роботи енергосистеми.

Про це у п'ятницю, 23 листопада, повідомили в пресслужбі ДТЕК.

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Графік відключень світла на 23 листопада. Фото: скриншот

Графік відключень світла на 23 листопада

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу.

1 група: з 15:00 до 19:00.
2 група: з 08:00 до 11:00.
3 група: з 18:00 до 22:00.
4 група: з 10:00 до 14:00.
5 група: з 13:00 до 16:00, з 21:00 до 23:00.
6 група: світло буде присутнє протягом усього дня.

Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло не за графіком, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали як зекономити заряд на ноутбуці та подовжити його роботу під час відключень світла. Також Укренерго веде будівництво або реконструкцію понад 60 підстанцій. Ступінь готовності робіт на енергооб’єктах — від 30% до 90%. Наступного тижня запланована перевірка на Одещині. 

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК графіки відключень світла

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