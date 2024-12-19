Графики отключения света на 20 декабря в Одессе и области

Отключения света в пятницу — чего ждать одесситам
Завтра, 20 декабря, стабилизационные отключения света в Одессе не прогнозируются. Впрочем, в течение дня ситуация может измениться. Об этом энергетики обещают предупредить заранее.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
Если графики все-таки введут, то проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Ранее мы сообщали, что с 1 января увеличится плата за передачу электрической энергии. Также мы рассказывали, почему в последние дни не применяются графики отключений.
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