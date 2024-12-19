Графіки відключень світла на 20 грудня в Одесі та області

Одеса у темряві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 грудня, стабілізаційні відключення світла в Одесі не прогнозуються. Втім протягом дня ситуація може змінитися. Про це енергетики обіцяють попередити заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня зросте плата за передачу електричної енергії. Також ми розповідали, чому останніми днями не застосовуються графіки відключень.