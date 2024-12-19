Графіки відключень світла на 20 грудня в Одесі та області

Відключення світла у п'ятницю — чого чекати одеситам
Завтра, 20 грудня, стабілізаційні відключення світла в Одесі не прогнозуються. Втім протягом дня ситуація може змінитися. Про це енергетики обіцяють попередити заздалегідь.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Раніше ми повідомляли, що з 1 січня зросте плата за передачу електричної енергії. Також ми розповідали, чому останніми днями не застосовуються графіки відключень.
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