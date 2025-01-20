Одесса осталась без света: причины

Отключения света в понедельник — кого из одесситов коснется
В понедельник, 20 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам, но на многих улицах проводятся плановые работы. Из-за этого несколько районов города останутся без электроснабжения, которое вернут ориентировочно к 19:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Где не будет света
Центральный РЭС:
- ул. Новосельского, 84-99
- ул. Преображенская, 35а, 37
- ул. Среднефонтанская, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в
- ул. Тираспольская, 6
- ул. Ак. Филатова, 2-12, 80-94;
- ул. Варненская, 1-25/корп.2
- ул. Героев Крут, 2-26;
- ул. Героев-пограничников, 1-11;
- ул. Е. Танцюры, 2-78;
- ул. Маршрутная, 1-9;
- ул. И. и Ю. Лип, 23-44, 74б;
- ул. Инглези, 3а-18;
- ул. И. Рабина, 2-37;
- ул. Комарова М., 1-41
- ул. Космонавтов, 38-68
- ул. Краснова, 1-12;
- ул. И. Фунтового, 40, 68-74
- ул. А. Вадатурского, 67-71
- ул. Йозефа Прибика, 2-6
- ул. Столярского (Сурикова), 3-40
- пров. Лирный (пер. 1-й Сурикова), 1-5а
- пров. Бандурный (пер. 2-й Сурикова), 1-7
- ул. Радостная, 1-31;
- ул. С. Рихтера, 2-31а;
- ул. Сельская, 1-10;
- площадь. Б. Деревянко, 3
- пров. Машиностроительный, 1а-16;
- пров. Технический, 4-15;
Северный РЭС:
- ул. Известковая, 77, 81,
- ул. Никитина, 73-87,
- ул. Стельмаха, 46-49,
- пров. 2-й Известковый, 3,4/корп.6,
- пров. 3-й Известковый, 1-23,
- пров. 3-й Восточный, 4-37,
- пров. 4-й Восточный, 1, 29-32,
- пров. Восточный, 27.
Южный РЭС:
- ул. Абрикосовая, 4-105а,
- ул. Николая Гумилева, 1-14/а,
- ул. Дача Ковалевского, 14а, 36-89/1,
- ул. Дачная, 4/2,
- ул. Детская, 1-6,
- ул. Дубовая Роща, 2-57,
- ул. Лигинская, 1-33,
- ул. Люстдорфская дор., 27-94,
- ул. М. Врубеля (Магнитогорская), 18-28,
- ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
- ул. Пшеничная, 1-14,
- ул. Равенства, 84-195,
- ул. Ромашковая, 71,
- ул. Рассвета, 1-79а,
- ул. Художника Федорова, 1-37,
- ул. Чикаленко Е., 1-34,
- пер. 1-й Аэродромный, 1-5,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- пер. 2-й Аэродромный, 3-12б,
- пер. 3-й Аэродромный, 4-8а,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- пер. Маячный, 1/корп.1,
- пер. Павлова, 1-7,
- пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
- пер. Н. Сотни, 3а-14,
- тупик 1-й Аэродромный, 3.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Украине тариф на электроэнергию могут пересмотреть после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов.
Также мы писали, что часть украинцев во время войны может не оплачивать коммунальные счета.
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