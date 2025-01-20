Одесса осталась без света: причины

Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК

В понедельник, 20 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам, но на многих улицах проводятся плановые работы. Из-за этого несколько районов города останутся без электроснабжения, которое вернут ориентировочно к 19:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Где не будет света

Центральный РЭС:

ул. Новосельского, 84-99

ул. Преображенская, 35а, 37

ул. Среднефонтанская, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в

ул. Тираспольская, 6

ул. Ак. Филатова, 2-12, 80-94;

ул. Варненская, 1-25/корп.2

ул. Героев Крут, 2-26;

ул. Героев-пограничников, 1-11;

ул. Е. Танцюры, 2-78;

ул. Маршрутная, 1-9;

ул. И. и Ю. Лип, 23-44, 74б;

ул. Инглези, 3а-18;

ул. И. Рабина, 2-37;

ул. Комарова М., 1-41

ул. Космонавтов, 38-68

ул. Краснова, 1-12;

ул. И. Фунтового, 40, 68-74

ул. А. Вадатурского, 67-71

ул. Йозефа Прибика, 2-6

ул. Столярского (Сурикова), 3-40

пров. Лирный (пер. 1-й Сурикова), 1-5а

пров. Бандурный (пер. 2-й Сурикова), 1-7

ул. Радостная, 1-31;

ул. С. Рихтера, 2-31а;

ул. Сельская, 1-10;

площадь. Б. Деревянко, 3

пров. Машиностроительный, 1а-16;

пров. Технический, 4-15;

Северный РЭС:

ул. Известковая, 77, 81,

ул. Никитина, 73-87,

ул. Стельмаха, 46-49,

пров. 2-й Известковый, 3,4/корп.6,

пров. 3-й Известковый, 1-23,

пров. 3-й Восточный, 4-37,

пров. 4-й Восточный, 1, 29-32,

пров. Восточный, 27.

Южный РЭС:

ул. Абрикосовая, 4-105а,

ул. Николая Гумилева, 1-14/а,

ул. Дача Ковалевского, 14а, 36-89/1,

ул. Дачная, 4/2,

ул. Детская, 1-6,

ул. Дубовая Роща, 2-57,

ул. Лигинская, 1-33,

ул. Люстдорфская дор., 27-94,

ул. М. Врубеля (Магнитогорская), 18-28,

ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,

ул. Пшеничная, 1-14,

ул. Равенства, 84-195,

ул. Ромашковая, 71,

ул. Рассвета, 1-79а,

ул. Художника Федорова, 1-37,

ул. Чикаленко Е., 1-34,

пер. 1-й Аэродромный, 1-5,

пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,

пер. 2-й Аэродромный, 3-12б,

пер. 3-й Аэродромный, 4-8а,

пер. Абрикосовый, 1-29,

пер. Маячный, 1/корп.1,

пер. Павлова, 1-7,

пер. Янтарный, 6-8/корп.3,

пер. Н. Сотни, 3а-14,

тупик 1-й Аэродромный, 3.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине тариф на электроэнергию могут пересмотреть после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов.

Также мы писали, что часть украинцев во время войны может не оплачивать коммунальные счета.