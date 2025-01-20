Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключения света в понедельник — кого из одесситов коснется arrow

Отключения света в понедельник — кого из одесситов коснется

20 января 2025 09:57
Рвачова Анастасия - редактор
Одесса осталась без света: причины
Энергетики работают на сетях. Фото: ДТЭК
Рвачова Анастасия - редактор

В понедельник, 20 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам, но на многих улицах проводятся плановые работы. Из-за этого несколько районов города останутся без электроснабжения, которое вернут ориентировочно к 19:00.

Читайте также:

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Где не будет света

Центральный РЭС:

  • ул. Новосельского, 84-99
  • ул. Преображенская, 35а, 37
  • ул. Среднефонтанская, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в
  • ул. Тираспольская, 6 
  • ул. Ак. Филатова, 2-12, 80-94;
  • ул. Варненская, 1-25/корп.2
  • ул. Героев Крут, 2-26;
  • ул. Героев-пограничников, 1-11;
  • ул. Е. Танцюры, 2-78;
  • ул. Маршрутная, 1-9;
  • ул. И. и Ю. Лип, 23-44, 74б;
  • ул. Инглези, 3а-18;
  • ул. И. Рабина, 2-37;
  • ул. Комарова М., 1-41 
  • ул. Космонавтов, 38-68 
  • ул. Краснова, 1-12;
  • ул. И. Фунтового, 40, 68-74  
  • ул. А. Вадатурского, 67-71  
  • ул. Йозефа Прибика, 2-6  
  • ул. Столярского (Сурикова), 3-40
  • пров. Лирный (пер. 1-й Сурикова), 1-5а
  • пров. Бандурный (пер. 2-й Сурикова), 1-7
  • ул. Радостная, 1-31;
  • ул. С. Рихтера, 2-31а;
  • ул. Сельская, 1-10;
  • площадь. Б. Деревянко, 3 
  • пров. Машиностроительный, 1а-16;
  • пров. Технический, 4-15;

Северный РЭС:

  • ул. Известковая, 77, 81,
  • ул. Никитина, 73-87,
  • ул. Стельмаха, 46-49,
  • пров. 2-й Известковый, 3,4/корп.6,
  • пров. 3-й Известковый, 1-23,
  • пров. 3-й Восточный, 4-37,
  • пров. 4-й Восточный, 1, 29-32,
  • пров. Восточный, 27.

Южный РЭС:

  • ул. Абрикосовая, 4-105а,
  • ул. Николая Гумилева, 1-14/а,
  • ул. Дача Ковалевского, 14а, 36-89/1,
  • ул. Дачная, 4/2,
  • ул. Детская, 1-6,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская, 1-33,
  • ул. Люстдорфская дор., 27-94,
  • ул. М. Врубеля (Магнитогорская), 18-28,  
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • ул. Пшеничная, 1-14,
  • ул. Равенства, 84-195,
  • ул. Ромашковая, 71,
  • ул. Рассвета, 1-79а,
  • ул. Художника Федорова, 1-37,
  • ул. Чикаленко Е., 1-34,
  • пер. 1-й Аэродромный, 1-5,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • пер. 2-й Аэродромный, 3-12б,
  • пер. 3-й Аэродромный, 4-8а,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,  
  • пер. Маячный, 1/корп.1,
  • пер. Павлова, 1-7,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3,
  • пер. Н. Сотни, 3а-14,
  • тупик 1-й Аэродромный, 3.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине тариф на электроэнергию могут пересмотреть после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов.

Также мы писали, что часть украинцев во время войны может не оплачивать коммунальные счета.

 

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК свет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

11:21 Болгарин на Одесчине делал украинцам паспорта Молдовы

11:20 Никуда не уйду — Байден сделал заявление в последний рабочий день

11:05 Уголовное наказание ФЛП — за какую сумму долга грозит тюрьма

11:03 Финпомощь от NRC — кто из украинцев получит деньги в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Более 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

10:48 Едва не упали под лед — на Одесчине из пруда спасли детей

10:45 Сколько станций метро в Киеве — интересные факты о подземке

10:43 Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта

10:24 Состояние ТЦК на Одесчине — в сети появилось шокирующее видео

11:21 Болгарин на Одесчине делал украинцам паспорта Молдовы

11:20 Никуда не уйду — Байден сделал заявление в последний рабочий день

11:05 Уголовное наказание ФЛП — за какую сумму долга грозит тюрьма

11:03 Финпомощь от NRC — кто из украинцев получит деньги в январе

11:02 Более 10 вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:48 Едва не упали под лед — на Одесчине из пруда спасли детей

10:45 Сколько станций метро в Киеве — интересные факты о подземке

10:43 Зеленский почтил память защитников Донецкого аэропорта

10:24 Состояние ТЦК на Одесчине — в сети появилось шокирующее видео

10:22 В Киеве задержали людей, которые готовили убийство зама Ляшко

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

18 января 2025
Text

23:43 В Латвии авто пьяных водителей превращают в бронемашины для ВСУ

Text
Эксклюзив

17:18 РФ атаковала дронами центр Киева, — эфир Остаповец_LIVE

Text

02:50 Как российские добровольцы занимают места украинских бойцов

Text

02:33 Нужен компромисс или РФ пойдет дальше — депутат Бурмич

17 января 2025
Text

22:56 Украина увеличила мощности "зеленой" энергетики, — эксперт

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать