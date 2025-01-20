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Відключення світла у понеділок — кого з одеситів торкнеться

20 січня 2025 09:57
Рвачова Анастасія - редактор
Одеса залишилася без світла: причини
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
Рвачова Анастасія - редактор

У понеділок, 20 січня, в Одесі не вимикатимуть світло за графіками, але на багатьох вулицях проводяться планові роботи. Через це кілька районів міста залишаться без електропостачання, яке повернуть орієнтовно до 19:00.   

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Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • вул. Новосельського, 84-99
  • вул. Преображенська, 35а, 37  
  • вул. Середньофонтанська, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в  
  • вул. Тираспольська, 6  
  • вул. Ак. Філатова, 2-12, 80-94  
  • вул. Варненська, 1-25/корп.2  
  • вул. Героїв Крут, 2-26  
  • вул. Героїв-прикордонників, 1-11  
  • вул. Є. Танцюри, 2-78  
  • вул. Маршрутна, 1-9  
  • вул. І. та Ю. Лип, 23-44, 74б  
  • вул. Інглезі, 3а-18  
  • вул. І. Рабіна, 2-37  
  • вул. Комарова М., 1-41  
  • вул. Космонавтів, 38-68  
  • вул. Краснова, 1-12  
  • вул. І. Фунтового, 40, 68-74  
  • вул. О. Вадатурського, 67-71  
  • вул. Йозефа Прибіка, 2-6  
  • вул. Столярського (Сурикова), 3-40  
  • пров. Лірний (пров. 1-й Сурикова), 1-5а  
  • пров. Бандурний (пров. 2-й Сурикова), 1-7  
  • вул. Радісна, 1-31  
  • вул. С. Ріхтера, 2-31а  
  • вул. Сільська, 1-10  
  • пл. Б. Дерев’янка, 3  
  • пров. Машинобудівний, 1а-16  
  • пров. Технічний, 4-15  

Північний РЕМ:

  • вул. Вапняна, 77, 81,
  • вул. Нікітіна, 73-87,
  • вул. Стельмаха, 46-49,
  • пров. 2-й Вапняний, 3,4/корп.6,
  • пров. 3-й Вапняний, 1-23,
  • пров. 3-й Східчастий, 4-37,
  • пров. 4-й Східчастий, 1, 29-32,
  • пров. Східчастий, 27.

Південний РЕМ: 

  • вул. Абрикосова, 4-105а,
  • вул. Миколи Гумільова, 1-14/а,
  • вул. Дача Ковалевського, 14а, 36-89/1,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Дитяча, 1-6,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Лігінська, 1-33,
  • вул. Люстдорфська дор., 27-94,
  • вул. М. Врубеля (Магнітогорська), 18-28,  
  • вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
  • вул. Пшенична, 1-14,
  • вул. Рівності, 84-195,
  • вул. Ромашкова, 71,
  • вул. Світанку, 1-79а,
  • вул. Художника Федорова, 1-37,
  • вул. Чикаленко Є., 1-34, 
  • пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. 2-й Аеродромний, 3-12б, 
  • пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,  
  • пров. Маячний, 1/корп.1,
  • пров. Павлова, 1-7,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Н. Сотні, 3а-14,
  • тупик 1-й Аеродромний, 3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні тариф на електроенергію можуть переглянути після завершення опалювального сезону 2024-2025 років.

Також ми писали, що частина українців під час війни може не оплачувати комунальні рахунки

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси ДТЕК світло

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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