Одеса залишилася без світла: причини

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

У понеділок, 20 січня, в Одесі не вимикатимуть світло за графіками, але на багатьох вулицях проводяться планові роботи. Через це кілька районів міста залишаться без електропостачання, яке повернуть орієнтовно до 19:00.

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Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

вул. Новосельського, 84-99

вул. Преображенська, 35а, 37

вул. Середньофонтанська, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в

вул. Тираспольська, 6

вул. Ак. Філатова, 2-12, 80-94

вул. Варненська, 1-25/корп.2

вул. Героїв Крут, 2-26

вул. Героїв-прикордонників, 1-11

вул. Є. Танцюри, 2-78

вул. Маршрутна, 1-9

вул. І. та Ю. Лип, 23-44, 74б

вул. Інглезі, 3а-18

вул. І. Рабіна, 2-37

вул. Комарова М., 1-41

вул. Космонавтів, 38-68

вул. Краснова, 1-12

вул. І. Фунтового, 40, 68-74

вул. О. Вадатурського, 67-71

вул. Йозефа Прибіка, 2-6

вул. Столярського (Сурикова), 3-40

пров. Лірний (пров. 1-й Сурикова), 1-5а

пров. Бандурний (пров. 2-й Сурикова), 1-7

вул. Радісна, 1-31

вул. С. Ріхтера, 2-31а

вул. Сільська, 1-10

пл. Б. Дерев’янка, 3

пров. Машинобудівний, 1а-16

пров. Технічний, 4-15

Північний РЕМ:

вул. Вапняна, 77, 81,

вул. Нікітіна, 73-87,

вул. Стельмаха, 46-49,

пров. 2-й Вапняний, 3,4/корп.6,

пров. 3-й Вапняний, 1-23,

пров. 3-й Східчастий, 4-37,

пров. 4-й Східчастий, 1, 29-32,

пров. Східчастий, 27.

Південний РЕМ:

вул. Абрикосова, 4-105а,

вул. Миколи Гумільова, 1-14/а,

вул. Дача Ковалевського, 14а, 36-89/1,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Дитяча, 1-6,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. Люстдорфська дор., 27-94,

вул. М. Врубеля (Магнітогорська), 18-28,

вул. Бориса Едуардса, 28-40в,

вул. Пшенична, 1-14,

вул. Рівності, 84-195,

вул. Ромашкова, 71,

вул. Світанку, 1-79а,

вул. Художника Федорова, 1-37,

вул. Чикаленко Є., 1-34,

пров. 1-й Аеродромний, 1-5,

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,

пров. 2-й Аеродромний, 3-12б,

пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Маячний, 1/корп.1,

пров. Павлова, 1-7,

пров. Янтарний, 6-8/корп.3,

просп. Н. Сотні, 3а-14,

тупик 1-й Аеродромний, 3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні тариф на електроенергію можуть переглянути після завершення опалювального сезону 2024-2025 років.

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