Одеса залишилася без світла: причини

Відключення світла у понеділок — кого з одеситів торкнеться
У понеділок, 20 січня, в Одесі не вимикатимуть світло за графіками, але на багатьох вулицях проводяться планові роботи. Через це кілька районів міста залишаться без електропостачання, яке повернуть орієнтовно до 19:00.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- вул. Новосельського, 84-99
- вул. Преображенська, 35а, 37
- вул. Середньофонтанська, 26, 26/корп.28, 28, 30, 30а, 30в
- вул. Тираспольська, 6
- вул. Ак. Філатова, 2-12, 80-94
- вул. Варненська, 1-25/корп.2
- вул. Героїв Крут, 2-26
- вул. Героїв-прикордонників, 1-11
- вул. Є. Танцюри, 2-78
- вул. Маршрутна, 1-9
- вул. І. та Ю. Лип, 23-44, 74б
- вул. Інглезі, 3а-18
- вул. І. Рабіна, 2-37
- вул. Комарова М., 1-41
- вул. Космонавтів, 38-68
- вул. Краснова, 1-12
- вул. І. Фунтового, 40, 68-74
- вул. О. Вадатурського, 67-71
- вул. Йозефа Прибіка, 2-6
- вул. Столярського (Сурикова), 3-40
- пров. Лірний (пров. 1-й Сурикова), 1-5а
- пров. Бандурний (пров. 2-й Сурикова), 1-7
- вул. Радісна, 1-31
- вул. С. Ріхтера, 2-31а
- вул. Сільська, 1-10
- пл. Б. Дерев’янка, 3
- пров. Машинобудівний, 1а-16
- пров. Технічний, 4-15
Північний РЕМ:
- вул. Вапняна, 77, 81,
- вул. Нікітіна, 73-87,
- вул. Стельмаха, 46-49,
- пров. 2-й Вапняний, 3,4/корп.6,
- пров. 3-й Вапняний, 1-23,
- пров. 3-й Східчастий, 4-37,
- пров. 4-й Східчастий, 1, 29-32,
- пров. Східчастий, 27.
Південний РЕМ:
- вул. Абрикосова, 4-105а,
- вул. Миколи Гумільова, 1-14/а,
- вул. Дача Ковалевського, 14а, 36-89/1,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Дитяча, 1-6,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Лігінська, 1-33,
- вул. Люстдорфська дор., 27-94,
- вул. М. Врубеля (Магнітогорська), 18-28,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
- вул. Пшенична, 1-14,
- вул. Рівності, 84-195,
- вул. Ромашкова, 71,
- вул. Світанку, 1-79а,
- вул. Художника Федорова, 1-37,
- вул. Чикаленко Є., 1-34,
- пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. 2-й Аеродромний, 3-12б,
- пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Маячний, 1/корп.1,
- пров. Павлова, 1-7,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Н. Сотні, 3а-14,
- тупик 1-й Аеродромний, 3.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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