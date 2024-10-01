Графики отключений света в Одессе на 2 октября

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В Одесской области на среду, 2 октября, энергетики не обещают стабилизационных отключений света. Однако графики будут снова действовать в случае нагрузки на систему.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, в Украине озвучили прогнозы по отключениям света осенью и зимой.

Также эксперт объяснил, какой должна быть энергосистема после войны.