Отключение света в Одессе — к чему следует подготовиться

В Одессе и области может быть света сегодня, 17 мая. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 17 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме этого, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не было до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизационных отключений в Одесской области будет действовать с 19.00 до 00.00 17 мая. Потребители должны быть разделены на шесть групп. Это должно обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одесской области. Вы можете узнать об отключении по вашему адресу по ссылке.

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

Где не будет света

1-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 2 — 6;

2-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1 — 5;

3-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1 — 4;

4-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1 — 8;

5-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1 — 8;

6-я линия 6-й ст. Люстдорфской взр., 1 — 21;

7-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1 — 8;

8-я линия 6-й ст. Люстдорфская взр., 1 — 10;

Левитана, 62;

Академика Вернадского (Тульская), 16 — 63;

Люстдорфская дорога, 55/6;

Работы до 16:00.

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 — 105;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28 — 40;

Равенства, 88 — 104, 195;

Айвазовского (Тимиразева), 34;

Фонтанская дор., 106/корп.37, 40;

пер. 1-й Равенства, 90;

пер. Абрикосовый, 1 — 5, 9 — 21, 25 — 29;

пер. Равенства, 92;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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