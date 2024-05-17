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Відключення світла в Одесі — до чого варто підготуватись

17 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення світла в Одесі — до чого варто підготуватись
В Одесі та області може не бути світла сьогодні, 17 травня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 17 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буди до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення 

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 19:00 до 00:00 17 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.    

Де не буде світла

  • 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2 — 6; 
  • 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 5; 
  • 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 4; 
  • 4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8; 
  • 5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8; 
  • 6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1—21;  
  • 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8; 
  • 8-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 10;  
  • Левітана, 62;  
  • Академіка Вернадського (Тульська), 16 — 63;  
  • Люстдорфська дорога, 55/6;  
    Роботи до 16:00.
  • Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 — 105;  
  • Дубовий Гай, 2 — 57;  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;  
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;  
  • Рівності, 88 — 104, 195;  
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;  
  • Фонтанська дор., 106/корп.37, 40;  
  • пров. 1-й Рівності, 90;  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 5, 9 — 21, 25 — 29;  
  • пров. Рівності, 92;  
  • пров. Янтарний, 6 — 8;  
    Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Додамо, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

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