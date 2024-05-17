Відключення світла в Одесі — до чого варто підготуватись
Сьогодні, 17 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буди до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 19:00 до 00:00 17 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.
Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:
- Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
Де не буде світла
- 1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2 — 6;
- 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 5;
- 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 4;
- 4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8;
- 5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8;
- 6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1—21;
- 7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8;
- 8-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 10;
- Левітана, 62;
- Академіка Вернадського (Тульська), 16 — 63;
- Люстдорфська дорога, 55/6;
Роботи до 16:00.
- Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 — 105;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;
- Рівності, 88 — 104, 195;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Фонтанська дор., 106/корп.37, 40;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1 — 5, 9 — 21, 25 — 29;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Додамо, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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