Відключення світла в Одесі — до чого варто підготуватись

В Одесі та області може не бути світла сьогодні, 17 травня. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 17 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому у деяких одеситів світла не буди до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Стабілізаційні відключення

Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме з 19:00 до 00:00 17 травня. Споживачі мають бути розділені на шість груп. Це має забезпечити справедливість і почерговість подачі світла всім мешканцям Одещини. Ви можете дізнатись про відключення за вашою адресою за посиланням.

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.

на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.

на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

Де не буде світла

1-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 2 — 6;

2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 5;

3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 4;

4-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8;

5-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8;

6-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1—21;

7-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 8;

8-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор., 1 — 10;

Левітана, 62;

Академіка Вернадського (Тульська), 16 — 63;

Люстдорфська дорога, 55/6;

Роботи до 16:00.

Абрикосова, 4 — 16, 45 — 79/уч корп.12, 81 — 105;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28 — 40;

Рівності, 88 — 104, 195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Фонтанська дор., 106/корп.37, 40;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 5, 9 — 21, 25 — 29;

пров. Рівності, 92;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Додамо, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.