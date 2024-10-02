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Отключения света в Одессе — графики на 3 октября

2 октября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света в Одессе на 3 октября
Электрики ремонтируют энергоблок. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области на четверг, 3 октября, энергетики не обещают стабилизационных отключений света. Однако графики будут снова действовать в случае нагрузки на систему.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Сообщение об отключении на 3 октября. Фото: скриншот

Отключение света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключений в светло-серой зоне. Одесситов также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК
 

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
 
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Ранее мы сообщали о том, сколько украинцев готовы уехать зимой в случае проблем со светом.

Также мы писали о том, как украинцы оценивают работу власти по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света графики отключений света

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