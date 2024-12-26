Отключение света на 27 декабря в Одессе и области.

Отключение света в Одессе — графики на пятницу
На пятницу, 27 декабря, в Одессе запланированы стабилизационные отключения света. Энергоснабжение будут давать по графикам, отдельным для разных групп. Время ограничений может быть изменено в течение дня. Об этом обещают сообщить заранее.
Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".
Графики на пятницу 27 декабря
Где узнать графики
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, энергетики продолжают ликвидировать последствия массированной российской атаки 25 декабря. Мы сообщали, сколько, по мнению экспертов, будут продолжаться вызванные ею отключения.
Читайте Новини.LIVE!