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Отключение света в Одессе — графики на пятницу

26 декабря 2024 20:39
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света на 27 декабря в Одессе и области.
Ночная Одесса. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На пятницу, 27 декабря, в Одессе запланированы стабилизационные отключения света. Энергоснабжение будут давать по графикам, отдельным для разных групп. Время ограничений может быть изменено в течение дня. Об этом обещают сообщить заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на пятницу 27 декабря

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Графики света. Фото: скриншот
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Графики света. Фото: скриншот

Где узнать графики

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, энергетики продолжают ликвидировать последствия массированной российской атаки 25 декабря. Мы сообщали, сколько, по мнению экспертов, будут продолжаться вызванные ею отключения.

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