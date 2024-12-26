Отключение света на 27 декабря в Одессе и области.

Ночная Одесса. Фото: Новини.LIVE

На пятницу, 27 декабря, в Одессе запланированы стабилизационные отключения света. Энергоснабжение будут давать по графикам, отдельным для разных групп. Время ограничений может быть изменено в течение дня. Об этом обещают сообщить заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на пятницу 27 декабря

Графики света. Фото: скриншот

Графики света. Фото: скриншот

Где узнать графики

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, энергетики продолжают ликвидировать последствия массированной российской атаки 25 декабря. Мы сообщали, сколько, по мнению экспертов, будут продолжаться вызванные ею отключения.