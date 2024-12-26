Відключення світла на 27 грудня в Одесі та області, графіки

Нічна Одеса. Фото: Новини.LIVE

На п'ятницю, 27 грудня, в Одесі заплановані стабілізаційні відключення світла. Енергопостачання подаватимуть за графіками, окремими для різних груп. Час обмежень можуть змінити протягом дня. Про це обіцяють повідомити заздалегідь.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Графіки на п'ятницю 27 грудня

Графіки світла. Фото: скриншот

Графіки світла. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки 25 грудня. Ми повідомляли, скільки, на думку експертів, триватимуть спричинені нею відключення.