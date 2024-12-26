Відключення світла на 27 грудня в Одесі та області, графіки

Відключення світла в Одесі — графіки на п'ятницю
На п'ятницю, 27 грудня, в Одесі заплановані стабілізаційні відключення світла. Енергопостачання подаватимуть за графіками, окремими для різних груп. Час обмежень можуть змінити протягом дня. Про це обіцяють повідомити заздалегідь.
Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".
Графіки на п'ятницю 27 грудня
Де дізнатися графіки
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масованої російської атаки 25 грудня. Ми повідомляли, скільки, на думку експертів, триватимуть спричинені нею відключення.
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