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Отключение света в Одессе — графики на среду 4 декабря

3 декабря 2024 19:09
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 4 декабря в Одессе и области
Девушка работает за ноутбуком в темноте. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 4 декабря, свет в Одессе будет отключен по графикам. Время отключения в течение дня может изменяться в зависимости от того, какая ситуация в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 3 декабря

1 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
2 группа: отключение с 00:00 до 01:00, с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
3 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
4 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.
5 группа: отключение с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00.
6 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения . Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Раньше мы сообщали, от чего зависит продолжительность отключений. Также мы писали о перспективах малых модульных реакторов в Украине.

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