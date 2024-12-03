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Відключення світла в Одесі — графіки на середу 4 грудня

3 грудня 2024 19:09
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 4 грудня в Одесі та області
Дівчина працює за ноутбуком у темряві. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 4 грудня, світло в Одесі відключатимуть за графіками. Час відключень протягом дня може змінюватися, залежно від того, яка ситуація в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 3 грудня

1 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
2 група: відключення з 00:00 до 01:00, з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
3 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
4 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 21:00.
5 група: відключення з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00.
6 група: відключення з 13:00 до 17:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми повідомляли, від чого залежить тривалість відключень. Також ми писали про перспективи малих модульних реакторів в Україні.  

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