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Отключения света в Одессе — графики на сегодня

26 декабря 2024 09:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света на 26 декабря в Одессе и области.
Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 26 декабря, в Одессе будут выключать по графикам. Впрочем, ограничения несущественны — только у трех групп и только на полчаса утром. Конечно, ситуация может измениться. Об этом энергетики сообщат заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики света.

Где узнать графики

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, сократить потребление электроэнергии во время наличия света для избежания перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, некоторые украинцы получат право на льготный тариф на электрическую энергию в 2025 году. Им смогут воспользоваться бытовые потребители. Также мы сообщали, как украинская энергосистема пережила массированную российскую атаку 25 декабря.

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