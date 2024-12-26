Отключение света на 26 декабря в Одессе и области.

Отключения света в Одессе — графики на сегодня
Сегодня, 26 декабря, в Одессе будут выключать по графикам. Впрочем, ограничения несущественны — только у трех групп и только на полчаса утром. Конечно, ситуация может измениться. Об этом энергетики сообщат заранее.
Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".
Графики на четверг 26 декабря
Где узнать графики
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, сократить потребление электроэнергии во время наличия света для избежания перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, некоторые украинцы получат право на льготный тариф на электрическую энергию в 2025 году. Им смогут воспользоваться бытовые потребители. Также мы сообщали, как украинская энергосистема пережила массированную российскую атаку 25 декабря.
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