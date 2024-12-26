Отключение света на 26 декабря в Одессе и области.

Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК

Сегодня, 26 декабря, в Одессе будут выключать по графикам. Впрочем, ограничения несущественны — только у трех групп и только на полчаса утром. Конечно, ситуация может измениться. Об этом энергетики сообщат заранее.

Об этом сообщили в "ДТЭК Одесских электросетях".

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Графики на четверг 26 декабря

Графики света.

Где узнать графики

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, сократить потребление электроэнергии во время наличия света для избежания перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, некоторые украинцы получат право на льготный тариф на электрическую энергию в 2025 году. Им смогут воспользоваться бытовые потребители. Также мы сообщали, как украинская энергосистема пережила массированную российскую атаку 25 декабря.