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Відключення світла в Одесі — графіки на сьогодні

26 грудня 2024 09:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла на 26 грудня в Одесі та області, графіки
Электрик на робочому місці. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 26 грудня, в Одесі світло вимикатимуть за графіками. Втім, обмеження несуттєві — лише у трьох груп і тільки на пів години вранці. Звісно, ситуація може змінитися. Про це енергетики повідомлять завчасно. 

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Графіки світла. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, деякі українці отримають право на пільговий тариф на електричну енергію у 2025 році. Ним зможуть скористатися побутові споживачі. Також ми повідомляли, як українська енергосистема пережила масовану російську атаку 25 грудня.

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