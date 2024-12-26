Відключення світла на 26 грудня в Одесі та області, графіки

Электрик на робочому місці. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 26 грудня, в Одесі світло вимикатимуть за графіками. Втім, обмеження несуттєві — лише у трьох груп і тільки на пів години вранці. Звісно, ситуація може змінитися. Про це енергетики повідомлять завчасно.

Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".

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Графіки на четвер 26 грудня

Графіки світла. Фото: скриншот

Де дізнатися графіки

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, деякі українці отримають право на пільговий тариф на електричну енергію у 2025 році. Ним зможуть скористатися побутові споживачі. Також ми повідомляли, як українська енергосистема пережила масовану російську атаку 25 грудня.