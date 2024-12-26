Відключення світла на 26 грудня в Одесі та області, графіки

Відключення світла в Одесі — графіки на сьогодні
Сьогодні, 26 грудня, в Одесі світло вимикатимуть за графіками. Втім, обмеження несуттєві — лише у трьох груп і тільки на пів години вранці. Звісно, ситуація може змінитися. Про це енергетики повідомлять завчасно.
Про це повідомили у "ДТЕК Одеських електромережах".
Графіки на четвер 26 грудня
Де дізнатися графіки
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, деякі українці отримають право на пільговий тариф на електричну енергію у 2025 році. Ним зможуть скористатися побутові споживачі. Також ми повідомляли, як українська енергосистема пережила масовану російську атаку 25 грудня.
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