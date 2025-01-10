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Отключения света в Одессе — графики на завтра

10 января 2025 20:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений света на 11 января в Одессе и области
Одесса в темноте. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В субботу, 11 января, в Одессе отключение света по графикам не предусмотрено. Если ситуация в энергетической системе ухудшится, то ограничения возобновят. Одесситам обещают сообщить об этом заблаговременно.

По состоянию на сейчас данные об отключении не опубликовали ни "Укрэнерго", ни ДТЭК.

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Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления электроснабжения можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы рассказывали, хватает ли одесситам денег на оплату коммуналки. Также мы рассказывали, как переселенцам получить помощь на услуги ЖКХ.

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