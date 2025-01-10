Графики отключений света на 11 января в Одессе и области

Отключения света в Одессе — графики на завтра
В субботу, 11 января, в Одессе отключение света по графикам не предусмотрено. Если ситуация в энергетической системе ухудшится, то ограничения возобновят. Одесситам обещают сообщить об этом заблаговременно.
По состоянию на сейчас данные об отключении не опубликовали ни "Укрэнерго", ни ДТЭК.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления электроснабжения можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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