Графики отключений света на 18 января в Одессе и области

Отключение света в Одессе — графики на завтра
Энергетики не будут вводить стабилизационных ограничений света в Одессе в субботу, 18 января. Внедрить их могут только в случае значительного изменения ситуации в энергосистеме и соответствующих указаний "Укрэнерго". Тогда графики отключений опубликуют заблаговременно.
По состоянию на вечер 17 января Укрэнерго и ДТЭК не прогнозируют отключений.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, Нидерланды выделят Украине 27 млн евро на ремонт поврежденных россиянами объектов энергетической инфраструктуры. Также мы писали о вероятном повышении тарифов на свет летом.
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