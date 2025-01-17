Графики отключений света на 18 января в Одессе и области

В квартире нет света. Фото: Новини.LIVE

Энергетики не будут вводить стабилизационных ограничений света в Одессе в субботу, 18 января. Внедрить их могут только в случае значительного изменения ситуации в энергосистеме и соответствующих указаний "Укрэнерго". Тогда графики отключений опубликуют заблаговременно.

По состоянию на вечер 17 января Укрэнерго и ДТЭК не прогнозируют отключений.

Читайте также:

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Нидерланды выделят Украине 27 млн евро на ремонт поврежденных россиянами объектов энергетической инфраструктуры. Также мы писали о вероятном повышении тарифов на свет летом.