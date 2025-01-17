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Отключение света в Одессе — графики на завтра

17 января 2025 20:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений света на 18 января в Одессе и области
В квартире нет света. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Энергетики не будут вводить стабилизационных ограничений света в Одессе в субботу, 18 января. Внедрить их могут только в случае значительного изменения ситуации в энергосистеме и соответствующих указаний "Укрэнерго". Тогда графики отключений опубликуют заблаговременно.

По состоянию на вечер 17 января Укрэнерго и ДТЭК не прогнозируют отключений.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Нидерланды выделят Украине 27 млн евро на ремонт поврежденных россиянами объектов энергетической инфраструктуры. Также мы писали о вероятном повышении тарифов на свет летом.

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