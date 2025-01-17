Графіки відключень світла на 18 січня в Одесі та області

У квартирі немає світла. Фото: Новини.LIVE

Енергетики не вводитимуть стабілізаційних обмежень світла в Одесі у суботу, 18 січня. Впровадити їх можуть лише у разі значної зміни ситуації в енергосистемі й відповідних вказівок "Укренерго". Тоді графіки відключень опублікують завчасно.

Станом на вечір 17 січня Укренерго й ДТЕК не прогнозують відключень.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Нідерланди виділять Україні 27 млн євро на ремонт пошкоджених росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури. Також ми писали про ймовірне підвищення тарифів на світло влітку.