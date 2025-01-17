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Відключення світла в Одесі — графіки на завтра

17 січня 2025 20:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 18 січня в Одесі та області
У квартирі немає світла. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Енергетики не вводитимуть стабілізаційних обмежень світла в Одесі у суботу, 18 січня. Впровадити їх можуть лише у разі значної зміни ситуації в енергосистемі й відповідних вказівок "Укренерго". Тоді графіки відключень опублікують завчасно.   

Станом на вечір 17 січня Укренерго й ДТЕК не прогнозують відключень.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Нідерланди виділять Україні 27 млн євро на ремонт пошкоджених росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури. Також ми писали про ймовірне підвищення тарифів на світло влітку.

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