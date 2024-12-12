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Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на четверг

12 декабря 2024 09:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений и ремонтные работы в Одессе 12 декабря
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 12 декабря, в Одессе действуют графики отключения света. Кроме того, в разных районах города продолжаются ремонтные работы. Об изменениях по времени возвращения электроснабжения обещают сообщать заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 12 декабря

1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые ремонты

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-48, 47-105;
  • Ак. Королева, 69/2,71/1,75,75/1,2;
  • Ак.Филатова, 49-57;
  • Учительская 1-28;
  • Дачная,4/2;
  • Дубовая Роща;
  • Зеленая горка, 27;
  • Ицхака Рябина, 5/гар, 9,21, 23;
  • Лигинская;
  • ул. Мускатная, 17, 25-В;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Рыболовная 20;
  • Равенства, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195;
  • Сухомлинская,19а;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дорога Фонтанская 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Проездной, 1-7а, 36;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок 2-й Проездной, 1-13;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
  • просп. Небесной сотни, 4, 4а, 8,10.

Работы до -19:00-20:00.

Северный РЭС:

  • Д. Сигаревича (Академика Панкратовой);
  • Владимира Хавкина;
  • Геологическая, 9,9а,23б;
  • Дорожная, 17-40;
  • Котляревского, 1-23;
  • Круговая, 10Б-58, 13-55;
  • Неждановой, 64-82, 131-147;
  • Шполянская (Никитина), 78, 111, 115;
  • Озерная, 1-25;
  • Степная, 1-31;
  • Украинская, 14;
  • Хуторская;
  • Шкодовая Гора;
  • переулок 4-й деревообрабатывающий,5;
  • переулок Людмилы Гинзбург;
  • переулок Оранжерейный;
  • переулок Хуторской;
  • переулок Цементный, 1-17;
  • переулок Шебелинский, 13-27.

Работы до 17:00-19:00.

Центральный РЭС:

  • Ближние Мельницы, 97,97а,99;
  • М.Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Базарная, 67-75, 94-118;
  • Богуна, 6а,12/2,21;
  • Большая Арнаутская, 84;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82;
  • Дегтярная, 27-39;
  • Йозефа Прибика, 30-49;
  • Цветочная;
  • Клименко, 25,33в;
  • Павла Зеленого (Коблевская), 36-46;
  • Кузнечная, 4-17;
  • Граничная, 25-74;
  • Косяченко Алексея;
  • Литвака Бориса;
  • Киры Муратовой (Льва Толстого), 4-22;
  • Николая Лысенко, 1-27;
  • Нежинская, 46-75;
  • Новосельского, 75-85;
  • Платанова;
  • Преображенская, 49–61, 68;
  • Радостная, 114,116;
  • Садовая, 16;
  • Святослава Рихтера, 33-109;
  • Сельская, 29-44;
  • Складская, 21;
  • Спиридоновская, 6-10;
  • Старопортофранковская, 101-105;
  • Т. Тесс, 1-43;
  • Туристская, 7-15;
  • Успенская, 72, 109-129;
  • Утесова, 3-64;
  • Гранитная (Чернышевская);
  • пл Соборная, 10,12,14;
  • пл. Алексеевская, 11, 13;
  • переулок 1-й, 2-й, Сиреневый;
  • переулок Вокзальный, 5,11,25;
  • переулок Цветочный 10;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • переулок Лютеранский, 3,5,7;
  • переулок Товарный, 5-11;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • спуск Степана Олейника, 6.

Работы до 17:00-19:00.

Раньше мы писали о ситуации в энергосистеме Украины. Так же мы сообщали, как сэкономить более 400 грн на электричестве.

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