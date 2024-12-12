Графики отключений и ремонтные работы в Одессе 12 декабря

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 12 декабря, в Одессе действуют графики отключения света. Кроме того, в разных районах города продолжаются ремонтные работы. Об изменениях по времени возвращения электроснабжения обещают сообщать заранее.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Графика света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 12 декабря

1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.

2 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:00.

3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

6 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые ремонты

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-48, 47-105;

Ак. Королева, 69/2,71/1,75,75/1,2;

Ак.Филатова, 49-57;

Учительская 1-28;

Дачная,4/2;

Дубовая Роща;

Зеленая горка, 27;

Ицхака Рябина, 5/гар, 9,21, 23;

Лигинская;

ул. Мускатная, 17, 25-В;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;

Рыболовная 20;

Равенства, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195;

Сухомлинская,19а;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дорога Фонтанская 106/37, 106/40;

переулок 1-й Проездной, 1-7а, 36;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;

переулок 2-й Проездной, 1-13;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Равенства, 92;

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

просп. Небесной сотни, 4, 4а, 8,10.

Работы до -19:00-20:00.

Северный РЭС:

Д. Сигаревича (Академика Панкратовой);

Владимира Хавкина;

Геологическая, 9,9а,23б;

Дорожная, 17-40;

Котляревского, 1-23;

Круговая, 10Б-58, 13-55;

Неждановой, 64-82, 131-147;

Шполянская (Никитина), 78, 111, 115;

Озерная, 1-25;

Степная, 1-31;

Украинская, 14;

Хуторская;

Шкодовая Гора;

переулок 4-й деревообрабатывающий,5;

переулок Людмилы Гинзбург;

переулок Оранжерейный;

переулок Хуторской;

переулок Цементный, 1-17;

переулок Шебелинский, 13-27.

Работы до 17:00-19:00.

Центральный РЭС:

Ближние Мельницы, 97,97а,99;

М.Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Базарная, 67-75, 94-118;

Богуна, 6а,12/2,21;

Большая Арнаутская, 84;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82;

Дегтярная, 27-39;

Йозефа Прибика, 30-49;

Цветочная;

Клименко, 25,33в;

Павла Зеленого (Коблевская), 36-46;

Кузнечная, 4-17;

Граничная, 25-74;

Косяченко Алексея;

Литвака Бориса;

Киры Муратовой (Льва Толстого), 4-22;

Николая Лысенко, 1-27;

Нежинская, 46-75;

Новосельского, 75-85;

Платанова;

Преображенская, 49–61, 68;

Радостная, 114,116;

Садовая, 16;

Святослава Рихтера, 33-109;

Сельская, 29-44;

Складская, 21;

Спиридоновская, 6-10;

Старопортофранковская, 101-105;

Т. Тесс, 1-43;

Туристская, 7-15;

Успенская, 72, 109-129;

Утесова, 3-64;

Гранитная (Чернышевская);

пл Соборная, 10,12,14;

пл. Алексеевская, 11, 13;

переулок 1-й, 2-й, Сиреневый;

переулок Вокзальный, 5,11,25;

переулок Цветочный 10;

переулок Ковровый, 5-9;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

переулок Лютеранский, 3,5,7;

переулок Товарный, 5-11;

проезд Сиреневый, 1-6;

спуск Степана Олейника, 6.

Работы до 17:00-19:00.

Раньше мы писали о ситуации в энергосистеме Украины. Так же мы сообщали, как сэкономить более 400 грн на электричестве.