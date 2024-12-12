Графики отключений и ремонтные работы в Одессе 12 декабря

Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на четверг
Сегодня, 12 декабря, в Одессе действуют графики отключения света. Кроме того, в разных районах города продолжаются ремонтные работы. Об изменениях по времени возвращения электроснабжения обещают сообщать заранее.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 12 декабря
1 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Плановые ремонты
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-48, 47-105;
- Ак. Королева, 69/2,71/1,75,75/1,2;
- Ак.Филатова, 49-57;
- Учительская 1-28;
- Дачная,4/2;
- Дубовая Роща;
- Зеленая горка, 27;
- Ицхака Рябина, 5/гар, 9,21, 23;
- Лигинская;
- ул. Мускатная, 17, 25-В;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
- Рыболовная 20;
- Равенства, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195;
- Сухомлинская,19а;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дорога Фонтанская 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Проездной, 1-7а, 36;
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- переулок 2-й Проездной, 1-13;
- переулок Абрикосовый, 1-29;
- переулок Равенства, 92;
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- просп. Небесной сотни, 4, 4а, 8,10.
Работы до -19:00-20:00.
Северный РЭС:
- Д. Сигаревича (Академика Панкратовой);
- Владимира Хавкина;
- Геологическая, 9,9а,23б;
- Дорожная, 17-40;
- Котляревского, 1-23;
- Круговая, 10Б-58, 13-55;
- Неждановой, 64-82, 131-147;
- Шполянская (Никитина), 78, 111, 115;
- Озерная, 1-25;
- Степная, 1-31;
- Украинская, 14;
- Хуторская;
- Шкодовая Гора;
- переулок 4-й деревообрабатывающий,5;
- переулок Людмилы Гинзбург;
- переулок Оранжерейный;
- переулок Хуторской;
- переулок Цементный, 1-17;
- переулок Шебелинский, 13-27.
Работы до 17:00-19:00.
Центральный РЭС:
- Ближние Мельницы, 97,97а,99;
- М.Болтенко (Адмирала Лазарева), 65-92;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Базарная, 67-75, 94-118;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Большая Арнаутская, 84;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Афанасьева (Генерала Цветаева), 36-82;
- Дегтярная, 27-39;
- Йозефа Прибика, 30-49;
- Цветочная;
- Клименко, 25,33в;
- Павла Зеленого (Коблевская), 36-46;
- Кузнечная, 4-17;
- Граничная, 25-74;
- Косяченко Алексея;
- Литвака Бориса;
- Киры Муратовой (Льва Толстого), 4-22;
- Николая Лысенко, 1-27;
- Нежинская, 46-75;
- Новосельского, 75-85;
- Платанова;
- Преображенская, 49–61, 68;
- Радостная, 114,116;
- Садовая, 16;
- Святослава Рихтера, 33-109;
- Сельская, 29-44;
- Складская, 21;
- Спиридоновская, 6-10;
- Старопортофранковская, 101-105;
- Т. Тесс, 1-43;
- Туристская, 7-15;
- Успенская, 72, 109-129;
- Утесова, 3-64;
- Гранитная (Чернышевская);
- пл Соборная, 10,12,14;
- пл. Алексеевская, 11, 13;
- переулок 1-й, 2-й, Сиреневый;
- переулок Вокзальный, 5,11,25;
- переулок Цветочный 10;
- переулок Ковровый, 5-9;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- переулок Лютеранский, 3,5,7;
- переулок Товарный, 5-11;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- спуск Степана Олейника, 6.
Работы до 17:00-19:00.
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