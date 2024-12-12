Графіки відключень і ремонтні роботи в Одесі 12 грудня

Відключення світла в Одесі — графіки та ремонтні роботи на четвер
Сьогодні, 12 грудня, в Одесі діють графіки відключення світла. Крім того, у різних районах міста тривають ремонтні роботи. Про зміни у часі повернення електропостачання обіцяють повідомляти заздалегідь.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на 12 грудня
1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Планові ремонти
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-48, 47-105;
- Ак. Корольова, 69/2,71/1,75,75/1,2;
- Ак.Філатова, 49-57;
- Вчительська 1-28;
- Дачна,4/2;
- Дубовий Гай;
- Зелена гірка, 27;
- Іцхака Рабіна, 5/гар, 9,21, 23;
- Лігінська;
- вул. Мускатна, 17, 25-В;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рибальська 20;
- Рівності, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195;
- Сухомлинська,19а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дорога Фонтанська 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Проїзний, 1-7а, 36;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок 2-й Проїзний, 1-13;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- просп. Небесної сотні, 4, 4а, 8,10.
Роботи до -19:00- 20:00.
Північний РЕМ:
- Д. Сигаревича (Академіка Панкратової);
- Володимира Хавкіна;
- Геологічна, 9,9а,23б;
- Дорожня, 17-40;
- Котляревського, 1-23;
- Кругова, 10Б- 58, 13-55;
- Нежданової, 64-82, 131-147;
- Шполянська (Нікітіна), 78, 111, 115;
- Озерна, 1-25;
- Степова, 1-31;
- Українська, 14;
- Хуторська;
- Шкодова Гора;
- провулок 4-й Деревообробний,5;
- провулок Людмили Гінзбург;
- провулок Оранжерейний;
- провулок Хуторський;
- провулок Цементний, 1-17;
- провулок Шебелинський, 13-27.
Роботи до 17:00-19:00.
Центральний РЕМ:
- Ближні Млини, 97,97а,99;
- М.Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92;
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Базарна, 67-75, 94-118;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Велика Арнаутська, 84;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Г.Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 36-82;
- Дігтярна, 27-39;
- Йозефа Прибіка, 30-49;
- Квіткова;
- Клименка, 25,33в;
- Павла Зеленого (Коблевська), 36-46;
- Ковальська, 4-17;
- Кордонна, 25-74;
- Косяченка Олексія;
- Літвака Бориса;
- Кіри Муратовой (Льва Толстого), 4-22;
- Миколи Лисенка, 1-27;
- Ніжинська, 46-75;
- Новосельського, 75-85;
- Платанова;
- Преображенська, 49-61, 68;
- Радісна, 114,116;
- Садова, 16;
- Святослава Ріхтера,33-109;
- Сільська, 29-44;
- Складська, 21;
- Спірідонивська, 6-10;
- Старопортофранківська, 101-105;
- Т. Тесс, 1-43;
- Туристська, 7-15;
- Успенська, 72, 109-129;
- Утьосова, 3-64;
- Гранітна (Чернишевського);
- пл Соборна, 10,12,14;
- пл. Олексіївська, 11, 13;
- провулок 1-й, 2-й, Бузковий;
- провулок Вокзальний, 5,11,25;
- провулок Квітковий 10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- провулок Лютеранський, 3,5,7;
- провулок Товарний, 5-11;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- узвіз Степана Олійника, 6.
Роботи до 17:00-19:00.
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