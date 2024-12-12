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Відключення світла в Одесі — графіки та ремонтні роботи на четвер

12 грудня 2024 09:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень і ремонтні роботи в Одесі 12 грудня
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 12 грудня, в Одесі діють графіки відключення світла. Крім того, у різних районах міста тривають ремонтні роботи. Про зміни у часі повернення електропостачання обіцяють повідомляти заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 12 грудня

1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові ремонти

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-48, 47-105;   
  • Ак. Корольова, 69/2,71/1,75,75/1,2; 
  • Ак.Філатова, 49-57;
  • Вчительська 1-28; 
  • Дачна,4/2;
  • Дубовий Гай; 
  • Зелена гірка, 27; 
  • Іцхака Рабіна, 5/гар, 9,21, 23; 
  • Лігінська; 
  • вул. Мускатна, 17, 25-В; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рибальська 20; 
  • Рівності, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195; 
  • Сухомлинська,19а; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • дорога Фонтанська 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Проїзний, 1-7а, 36; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197; 
  • провулок 2-й Проїзний, 1-13; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
  • просп. Небесної сотні, 4, 4а, 8,10.

Роботи до -19:00- 20:00.

Північний РЕМ:

  • Д. Сигаревича (Академіка Панкратової); 
  • Володимира Хавкіна; 
  • Геологічна, 9,9а,23б; 
  • Дорожня, 17-40; 
  • Котляревського, 1-23; 
  • Кругова, 10Б- 58, 13-55; 
  • Нежданової, 64-82, 131-147; 
  • Шполянська (Нікітіна), 78, 111, 115; 
  • Озерна, 1-25; 
  • Степова, 1-31; 
  • Українська, 14; 
  • Хуторська;
  • Шкодова Гора; 
  • провулок 4-й Деревообробний,5; 
  • провулок Людмили Гінзбург; 
  • провулок Оранжерейний; 
  • провулок Хуторський;
  • провулок Цементний, 1-17; 
  • провулок Шебелинський, 13-27.

Роботи до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

  • Ближні Млини, 97,97а,99; 
  • М.Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92; 
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • Базарна, 67-75, 94-118; 
  • Богуна, 6а,12/2,21;
  • Велика Арнаутська, 84; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Г.Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 36-82; 
  • Дігтярна, 27-39; 
  • Йозефа Прибіка, 30-49; 
  • Квіткова; 
  • Клименка, 25,33в; 
  • Павла Зеленого (Коблевська), 36-46; 
  • Ковальська, 4-17; 
  • Кордонна, 25-74; 
  • Косяченка Олексія; 
  • Літвака Бориса; 
  • Кіри Муратовой (Льва Толстого), 4-22; 
  • Миколи Лисенка, 1-27; 
  • Ніжинська, 46-75; 
  • Новосельського, 75-85; 
  • Платанова; 
  • Преображенська, 49-61, 68; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Садова, 16; 
  • Святослава Ріхтера,33-109; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Складська, 21; 
  • Спірідонивська, 6-10; 
  • Старопортофранківська, 101-105; 
  • Т. Тесс, 1-43; 
  • Туристська, 7-15; 
  • Успенська, 72, 109-129; 
  • Утьосова, 3-64; 
  • Гранітна (Чернишевського); 
  • пл Соборна, 10,12,14; 
  • пл. Олексіївська, 11, 13; 
  • провулок 1-й, 2-й, Бузковий; 
  • провулок Вокзальний, 5,11,25; 
  • провулок Квітковий 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • провулок Лютеранський, 3,5,7; 
  • провулок Товарний, 5-11; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • узвіз Степана Олійника, 6.

Роботи до 17:00-19:00.

Раніше ми писали про ситуацію в енергосистемі України. Також ми повідомляли, як заощадити понад 400 грн на електриці. 

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