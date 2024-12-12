Графіки відключень і ремонтні роботи в Одесі 12 грудня

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 12 грудня, в Одесі діють графіки відключення світла. Крім того, у різних районах міста тривають ремонтні роботи. Про зміни у часі повернення електропостачання обіцяють повідомляти заздалегідь.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графік відключень світла на 12 грудня

1 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.

2 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 21:00 до 23:00.

3 група: відключення з 12:00 до 16:00.

4 група: відключення з 13:00 до 17:00.

5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

6 група: відключення з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові ремонти

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-48, 47-105;

Ак. Корольова, 69/2,71/1,75,75/1,2;

Ак.Філатова, 49-57;

Вчительська 1-28;

Дачна,4/2;

Дубовий Гай;

Зелена гірка, 27;

Іцхака Рабіна, 5/гар, 9,21, 23;

Лігінська;

вул. Мускатна, 17, 25-В;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рибальська 20;

Рівності, 84, 88,91,98,100, 102, 104, 195;

Сухомлинська,19а;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дорога Фонтанська 106/37, 106/40;

провулок 1-й Проїзний, 1-7а, 36;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;

провулок 2-й Проїзний, 1-13;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

просп. Небесної сотні, 4, 4а, 8,10.

Роботи до -19:00- 20:00.

Північний РЕМ:

Д. Сигаревича (Академіка Панкратової);

Володимира Хавкіна;

Геологічна, 9,9а,23б;

Дорожня, 17-40;

Котляревського, 1-23;

Кругова, 10Б- 58, 13-55;

Нежданової, 64-82, 131-147;

Шполянська (Нікітіна), 78, 111, 115;

Озерна, 1-25;

Степова, 1-31;

Українська, 14;

Хуторська;

Шкодова Гора;

провулок 4-й Деревообробний,5;

провулок Людмили Гінзбург;

провулок Оранжерейний;

провулок Хуторський;

провулок Цементний, 1-17;

провулок Шебелинський, 13-27.

Роботи до 17:00-19:00.

Центральний РЕМ:

Ближні Млини, 97,97а,99;

М.Болтенка (Адмірала Лазарєва), 65-92;

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Базарна, 67-75, 94-118;

Богуна, 6а,12/2,21;

Велика Арнаутська, 84;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Г.Афанасьєва (Генерала Цвєтаєва), 36-82;

Дігтярна, 27-39;

Йозефа Прибіка, 30-49;

Квіткова;

Клименка, 25,33в;

Павла Зеленого (Коблевська), 36-46;

Ковальська, 4-17;

Кордонна, 25-74;

Косяченка Олексія;

Літвака Бориса;

Кіри Муратовой (Льва Толстого), 4-22;

Миколи Лисенка, 1-27;

Ніжинська, 46-75;

Новосельського, 75-85;

Платанова;

Преображенська, 49-61, 68;

Радісна, 114,116;

Садова, 16;

Святослава Ріхтера,33-109;

Сільська, 29-44;

Складська, 21;

Спірідонивська, 6-10;

Старопортофранківська, 101-105;

Т. Тесс, 1-43;

Туристська, 7-15;

Успенська, 72, 109-129;

Утьосова, 3-64;

Гранітна (Чернишевського);

пл Соборна, 10,12,14;

пл. Олексіївська, 11, 13;

провулок 1-й, 2-й, Бузковий;

провулок Вокзальний, 5,11,25;

провулок Квітковий 10;

провулок Килимовий, 5-9;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

провулок Лютеранський, 3,5,7;

провулок Товарний, 5-11;

проїзд Бузковий, 1-6;

узвіз Степана Олійника, 6.

Роботи до 17:00-19:00.

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