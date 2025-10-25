Видео
Главная Одесса Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Отключение света в Одессе — как будут действовать графики завтра

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 20:30
обновлено: 20:32
Восстановление электроснабжения в Одесской области после обстрелов: будут ли плановые отключения 26 октября
Люди на одной из улиц в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области круглосуточно работают специалисты по восстановлению электроинфраструктуры, поврежденной во время недавних обстрелов. Их основная цель — обеспечить стабильное и надежное электроснабжение как в самом городе, так и по всему региону. По состоянию на 26 октября официальных плановых отключений электроэнергии в Одессе не запланировано, однако возможно введение графиков подачи электричества.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за сложной ситуации в энергетической системе региона возможны непредвиденные аварийные отключения электроэнергии. В такие моменты стандартные расписания, опубликованные на официальном сайте, могут не действовать, поэтому жителям рекомендуют соблюдать осторожность и экономное использование электроэнергии. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить питание, и о завершении аварийных отключений будет сообщено немедленно. В то же время стабилизационные отключения осуществляются в соответствии с утвержденными графиками, которые доступны на официальных ресурсах и в специализированных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • из чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, почему графики отключений света изменяются несколько раз в день. Также мы писали о том, какие товары могут подорожать из-за блекаутов..

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
