Відновлення електропостачання в Одеській області після обстрілів: чи будуть планові відключення 26 жовтня

Люди на одній із вулиць в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області цілодобово працюють фахівці з відновлення електроінфраструктури, пошкодженої під час нещодавніх обстрілів. Їх основна мета — забезпечити стабільне і надійне електропостачання як у самому місті, так і по всьому регіону. Станом на 26 жовтня офіційних планових відключень електроенергії в Одесі не заплановано, однак можливе запровадження графіків подачі електрики.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через складну ситуацію в енергетичній системі регіону можливі непередбачені аварійні відключення електроенергії. У такі моменти стандартні розклади, опубліковані на офіційному сайті, можуть не діяти, тож мешканцям рекомендують дотримуватися обережного та економного використання електроенергії. Енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити живлення, і про завершення аварійних вимкнень буде повідомлено негайно. Водночас стабілізаційні відключення здійснюються відповідно до затверджених графіків, які доступні на офіційних ресурсах та у спеціалізованих чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому графіки відключень світла змінюються по декілька разів на день. Також ми писали про те, які товари можуть подорожчати через блекаути.