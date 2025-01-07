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Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

7 января 2025 20:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений света на 8 января в Одессе и области
Одесса в темноте. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В среду, 8 января, отключать свет по графикам в Одессе не планируют. Конечно, в случае изменения ситуации в энергосистеме ограничения могут вернуться. Энергетики предупредят об этом заранее.

На данный момент данные об ограничениях не опубликовали ни "Укрэнерго", ни ДТЭК .

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления электроснабжения можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, некоторые пенсионеры не получат льготы в 2025 году. Мы писали, почему так произошло. Также мы сообщали, кто может потерять субсидию из-за родственника.

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