Графики отключений света на 8 января в Одессе и области

Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра
В среду, 8 января, отключать свет по графикам в Одессе не планируют. Конечно, в случае изменения ситуации в энергосистеме ограничения могут вернуться. Энергетики предупредят об этом заранее.
На данный момент данные об ограничениях не опубликовали ни "Укрэнерго", ни ДТЭК .
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время восстановления электроснабжения можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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