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Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра

7 січня 2025 20:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 8 січня в Одесі та області
Одеса у темряві. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 8 січня, відключати світло за графіками в Одесі не планують. Звісно, у разі зміни ситуації в енергосистемі обмеження можуть повернутися. Енергетики попередять про це заздалегідь.

Наразі дані про обмеження не опублікували ані "Укренерго", ані ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, деякі пенсіонери не отримають пільги у 2025 році. Ми писали, чому так сталося. Також ми повідомляли, хто може втратити субсидію через родича.

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