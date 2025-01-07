Графіки відключень світла на 8 січня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — які прогнози на завтра
У середу, 8 січня, відключати світло за графіками в Одесі не планують. Звісно, у разі зміни ситуації в енергосистемі обмеження можуть повернутися. Енергетики попередять про це заздалегідь.
Наразі дані про обмеження не опублікували ані "Укренерго", ані ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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