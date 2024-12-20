Графики отключения света на 21 декабря в Одессе и области

Отключение света в Одессе — какие прогнозы на субботу 20 декабря
В субботу, 21 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Конечно, ситуация может поменяться, и ограничения придется внедрить. Если это произойдет, энергетики сообщат дополнительно.
Такой вывод можно сделать из того, что ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесские электросети" не опубликовали данные об ограничениях.
Если графики всё-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии. Тариф можно просмотреть с 1 июня 2025 года. Также увеличится стоимость услуги по транспортировке электричества от производителя к потребителю.
Читайте Новини.LIVE!