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Отключение света в Одессе — какие прогнозы на субботу 20 декабря

20 декабря 2024 20:41
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 21 декабря в Одессе и области
Одесса в темноте. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В субботу, 21 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Конечно, ситуация может поменяться, и ограничения придется внедрить. Если это произойдет, энергетики сообщат дополнительно.

Такой вывод можно сделать из того, что ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесские электросети" не опубликовали данные об ограничениях.

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Если графики всё-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Украине ожидается очередное существенное удорожание электрической энергии. Тариф можно просмотреть с 1 июня 2025 года. Также увеличится стоимость услуги по транспортировке электричества от производителя к потребителю.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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