Графіки відключень світла на 21 грудня в Одесі та області

Одеса у темряві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 21 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Звісно, ситуація може змінитися, й обмеження доведеться впровадити. Якщо це станеться, енергетики повідомлять додатково.

Такий висновок можна зробити з того, що ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеські електромережі" не опублікували дані про обмеження.

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Якщо графіки все-таки запровадять, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні очікується чергове суттєве подорожчання електричної енергії. Тариф можуть переглянути з 1 червня 2025 року. Також збільшиться вартість послуги з транспортування електрики від виробника до споживача.