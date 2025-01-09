Графики отключений света на 10 января в Одессе и области

Город без света. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 10 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Ограничения могут возобновить, если изменится ситуация и поступит соответствующее обращение от "Укрэнерго". Об этом одесситов предупредят заранее.

По состоянию на сейчас данные об ограничениях не опубликовали ни "Укрэнерго", ни ДТЭК.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления электроснабжения можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы рассказывали, кого касается повышение тарифа на транспортировку газа. Также мы сообщали, сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС.