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Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

9 января 2025 20:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений света на 10 января в Одессе и области
Город без света. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 10 января, в Одессе не будут отключать свет по графикам. Ограничения могут возобновить, если изменится ситуация и поступит соответствующее обращение от "Укрэнерго". Об этом одесситов предупредят заранее.

По состоянию на сейчас данные об ограничениях не опубликовали ни "Укрэнерго", ни ДТЭК.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления электроснабжения можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы рассказывали, кого касается повышение тарифа на транспортировку газа. Также мы сообщали, сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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