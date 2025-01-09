Графіки відключень світла на 10 січня в Одесі та області

Місто без світла. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 10 січня, в Одесі не відключатимуть світло за графіками. Обмеження можуть відновити, якщо зміниться ситуація й надійде відповідне звернення від "Укренерго". Про це одеситів попередять заздалегідь.

Станом на зараз дані про обмеження не опублікували ані "Укренерго", ані ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми розповідали, кого стосується підвищення тарифу на транспортування газу. Також ми повідомляли, скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС.