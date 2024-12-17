Графики отключения света на 18 декабря в Одессе и области

Отключение света в Одессе — какими будут графики на среду
В среду, 18 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber ;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, в Украине могут поднять тариф на газ. Также мы сообщали, почему некоторым пенсионерам могут отказать в субсидии.
Читайте Новини.LIVE!