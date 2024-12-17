Графики отключения света на 18 декабря в Одессе и области

Одесса в темноте Фото: Новини.LIVE

В среду, 18 декабря, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Это означает, что электроснабжение будет прекращено по графикам. Впрочем, время ограничений может изменяться в течение дня. Это зависит от ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики света. Фото: ДТЭК

Графики света. Фото: ДТЭК

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

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