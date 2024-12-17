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Відключення світла в Одесі — якими будуть графіки на середу

17 грудня 2024 19:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 18 грудня в Одесі та області
Одеса у темряві. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 18 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні можуть підняти тариф на газ. Також ми повідомляли, чому деяким пенсіонерам можуть відмовити у субсидії. 

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