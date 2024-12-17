Графіки відключень світла на 18 грудня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — якими будуть графіки на середу
У середу, 18 грудня, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Україні можуть підняти тариф на газ. Також ми повідомляли, чому деяким пенсіонерам можуть відмовити у субсидії.
Читайте Новини.LIVE!