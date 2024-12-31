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Отключение света в Одессе — какими будут графики с нового года

31 декабря 2024 20:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света на 1 января в Одессе и области.
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В первый день нового года, 1 января, в Одессе не планируют стабилизационных отключений света. Конечно, ситуация в энергосистеме может измениться, и тогда придется вводить графики ограничений. Если будет такая необходимость, энергетики сообщат раньше времени.

Такой вывод можно сделать из того, что ни "Укрэнерго", ни "ДТЭК Одесских электросетей" не обнародовали графики на завтра.

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Где узнать графики

Если отключение все-таки введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber ;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Раньше мы сообщали, как украинские энергетики работают на войне. Также мы рассказывали, ожидаются ли отключения света в новом году.

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