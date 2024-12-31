Відключення світла на 1 січня в Одесі та області, графіки

Відключення світла в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У перший день нового року, 1 січня, в Одесі не планують стабілізаційних відключень світла. Звісно, ситуація в енергосистемі може змінитися, і тоді доведеться впроваджувати графіки обмежень. Якщо буде така необхідність, енергетики повідомлять завчасно.

Такий висновок можна зробити з того, що ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили графіків на завтра.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми повідомляли, як українські енергетики працюють на війні. Також ми розповідали, чи очікуються відключення світла у новому році.