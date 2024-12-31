Відключення світла на 1 січня в Одесі та області, графіки

Відключення світла в Одесі — якими будуть графіки з нового року
У перший день нового року, 1 січня, в Одесі не планують стабілізаційних відключень світла. Звісно, ситуація в енергосистемі може змінитися, і тоді доведеться впроваджувати графіки обмежень. Якщо буде така необхідність, енергетики повідомлять завчасно.
Такий висновок можна зробити з того, що ані "Укренерго", ані "ДТЕК Одеських електромережах" не оприлюднили графіків на завтра.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Раніше ми повідомляли, як українські енергетики працюють на війні. Також ми розповідали, чи очікуються відключення світла у новому році.
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