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Отключения света в Одессе — кто будет в темноте до вечера

15 июля 2024 09:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Плановые отключения света в Одессе сегодня, 15 июля: адреса
Человек зажигает свечу. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 15 июля, некоторые одесситы остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • ул. Викандера и Ларсена (8 Марта), 42 — 103;
  • Балтская дор., 28;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1 - 47;
  • ул. Жевахова гора, 3 — 81;
  • ул. Карышковского, 2 — 60;
  • пров. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10;
  • 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская, 8 — 50;
  • ул. Рыночная, 7;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1 — 54;
  • ул. Локомотивная, 1 — 27.
    Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • ул. Небесной Сотни, 29 — 41.
    Работы до 17:00.
  • пер. Загородний, 9;
  • пер. Кошевого, 5в;
  • ул. В. Симоненко, 1, 11а.
    Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Бреуса, 4 — 88;
  • ул. Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1 — 26;
  • ул. Живописная (Скворцова), 24 — 51;
  • пер. Фруктовый, 1 — 11;
  • ул. Бабаджаняна, 30 — 54;
  • ул. Зеленая, 1 — 42;
  • ул. Авиационная, 38 — 58;
  • пер. Пилотный, 2 — 7;
  • ул. Гранатная, 1 — 25;
  • ул. Малиновского, 79 — 152;
  • ул. Йозефа Прибика (Минская), 7 — 30;
  • ул. Спартаковская, 1 — 63;
  • пер. Гранатный, 2 — 8;
  • пер. Граничный, 1 — 35;
  • пер. Малиновский, 7;
  • ул. Косвенная, 78, 78а, б;
  • ул. Ближние Мельницы (Кондренко), 1 — 95;
  • пер. Короткий, 2 — 4;
  • ул. Кордонная, 3 — 38;
  • пер. Парашютный, 1 — 26;
  • пер. Мостовой, 1 — 4;
  • 7-я Текстильщиков, 1 — 14;
  • ул. Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1 — 63;
  • пров. Спартаковский, 1 — 33;
  • ул. Апрельская, 1 — 19;
  • ул. Св. Рихтера, 8 — 42;
  • ул. Сельская, 7 — 34;
  • ул. Туристская, 1 — 19;
  • ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 2 — 10;
  • ул. Т. Тесс, 60а;
  • пров. Туристский, 2 — 12;
  • пл. Михайловская, 12/14;
  • ул. Косвенная, 78, 78а, б.
    Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что в Одесской области действуют также и почасовые отключения сегодня, 15 июля, на протяжении всех суток. Более подробно с распределением на группы и графиками можно ознакомиться по ссылке.

Мы писали, что в Украине тариф на электроэнергию остается неизменным до 1 мая 2025 года. Это означает, что любое повышение цены возможно только после этой даты. Теперь действующий тариф в размере 4,32 грн рассчитан с учетом стоимости генерации электроэнергии атомными и гидроэлектростанциями.

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