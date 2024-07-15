Планові відключення світла в Одесі сьогодні, 15 липня: адреси

Людина запалює свічку. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 15 липня, деякі одесити залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;

Балтська дор., 28;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський, 1 — 47;

вул. Жевахова гора, 3 — 81;

вул. Каришковського, 2 — 60;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;

2-а, 3-а, 7-а Пересипська, 8 — 50;

вул. Ринкова, 7;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський, 1 — 54;

вул. Локомотивна, 1 — 27.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

вул. Небесної Сотні, 29 — 41.

Роботи до 17.00.

пров. Загородній, 9;

пров. Кошового, 5в;

вул. В. Симоненка, 1, 11а.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

вул. Бреуса, 4 — 88;

вул. Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 26;

вул. Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;

пров. Фруктовий, 1 — 11;

вул. Бабаджаняна, 30 — 54;

вул. Зелена, 1 — 42;

вул. Авіаційна, 38 — 58;

пров. Пілотний, 2 — 7;

вул. Гранатна, 1 — 25;

вул. Малиновського, 79 — 152;

вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30;

вул. Спартаківська, 1 — 63;

пров. Гранатний, 2 — 8;

пров. Кордонний, 1 — 35;

пров. Малиновський, 7;

вул. Скісна, 78, 78а, б;

вул. Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;

пров. Короткий, 2 — 4;

вул. Кордонна, 3 — 38;

пров. Парашутний, 1 — 26;

пров. Мостовий, 1 — 4;

7-а Текстильників, 1 — 14;

вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63;

пров. Спартаківський, 1 — 33;

вул. Квітнева, 1 — 19;

вул. Св. Ріхтера, 8 — 42;

вул. Сільська, 7 — 34;

вул. Туристська, 1 — 19;

вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;

вул. Т. Тесс, 60а;

пров. Туристський, 2 — 12;

пл. Михайлівська, 12/14;

вул. Скісна, 78, 78а, б.

Роботи до 17.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 15 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі діючий тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.