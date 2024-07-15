Планові відключення світла в Одесі сьогодні, 15 липня: адреси

Відключення світла в Одесі — хто буде у темряві до вечора
Сьогодні, 15 липня, деякі одесити залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
- Балтська дор., 28;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський, 1 — 47;
- вул. Жевахова гора, 3 — 81;
- вул. Каришковського, 2 — 60;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10;
- 2-а, 3-а, 7-а Пересипська, 8 — 50;
- вул. Ринкова, 7;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Чорноморський, 1 — 54;
- вул. Локомотивна, 1 — 27.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ:
- вул. Небесної Сотні, 29 — 41.
Роботи до 17.00.
- пров. Загородній, 9;
- пров. Кошового, 5в;
- вул. В. Симоненка, 1, 11а.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- вул. Бреуса, 4 — 88;
- вул. Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1 — 26;
- вул. Мальовнича (Скворцова), 24 — 51;
- пров. Фруктовий, 1 — 11;
- вул. Бабаджаняна, 30 — 54;
- вул. Зелена, 1 — 42;
- вул. Авіаційна, 38 — 58;
- пров. Пілотний, 2 — 7;
- вул. Гранатна, 1 — 25;
- вул. Малиновського, 79 — 152;
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7 — 30;
- вул. Спартаківська, 1 — 63;
- пров. Гранатний, 2 — 8;
- пров. Кордонний, 1 — 35;
- пров. Малиновський, 7;
- вул. Скісна, 78, 78а, б;
- вул. Ближні Млини (Кондренка), 1 — 95;
- пров. Короткий, 2 — 4;
- вул. Кордонна, 3 — 38;
- пров. Парашутний, 1 — 26;
- пров. Мостовий, 1 — 4;
- 7-а Текстильників, 1 — 14;
- вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1 — 63;
- пров. Спартаківський, 1 — 33;
- вул. Квітнева, 1 — 19;
- вул. Св. Ріхтера, 8 — 42;
- вул. Сільська, 7 — 34;
- вул. Туристська, 1 — 19;
- вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 — 10;
- вул. Т. Тесс, 60а;
- пров. Туристський, 2 — 12;
- пл. Михайлівська, 12/14;
- вул. Скісна, 78, 78а, б.
Роботи до 17.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 15 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали, що в Україні тариф на електроенергію залишиться незмінним до 1 травня 2025 року. Це означає, що будь-яке підвищення ціни можливо лише після цієї дати. Наразі діючий тариф у розмірі 4,32 грн розраховано з урахуванням вартості генерації електроенергії атомними та гідроелектростанціями.
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