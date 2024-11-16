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Отключение света в Одессе — кто сегодня без электроснабжения

16 ноября 2024 11:16
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 16 ноября: адреса и время
Энергетик ремонтирует оборудование. Фото иллюстративное: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 16 ноября, в Одессе произошло отключение электроэнергии из-за проведения ремонтных работ. Энергетики будут работать в разных районах города, чтобы обеспечить стабильную работу электросетей.

Об этом в субботу, 16 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

В течение дня в Одессе проводятся ремонтные работы, через которые на некоторых улицах будет временно отсутствовать электроснабжение.

Южный РЭС:

  • ул. Абрикосовая, 4-105,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • ул. Равенства, 84-104, 195,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Фонтанская дор., 106/37, 40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • ул. Дачно, 4/2,
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Айвазовского (Тимирезева), 34.

Работы до 18:00.

  • ул. Ак. Королева, 69-75.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • ул. С. Палия, 93,
  • ул. Заболотного, 57-59.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Цветочная, 1-21,
  • ул. Граничная, 3-92,
  • ул. Косеченко, 1-54,
  • пров. Цветочный, 10,
  • ул. Богуна, 6-21,
  • ул. С. Рихтера, 8-148,
  • ул. Т. Тесс, 1-60,
  • Овидиопольская дор., 2-6,
  • ул. Ольги Благовидовой (Костровая), 1-37,
  • пер. Сиреневый, 2/2,
  • ул. Платанова, 16-126,
  • ул. Радостная, 114, 116,
  • пер. 1-2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • ул. Гранатная, 1-25,
  • ул. И. Фунтова (Бабаджаняна), 30-54,
  • ул. О. Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • ул. Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • ул. Иоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • ул. Г. Михайленко (Спартаковская), 3-63,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • пер. Граничный, 1-35,
  • ул. Малишевского (Гастело), 1-55,
  • пер. Малиновский, 7,
  • ул. Квитневая, 1-33,
  • ул. Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • ул. Текстильщиков, 1-14,
  • пер. Канатный, 3-10,
  • ул. Сельская, 7-44,
  • ул. Туристская, 1-19,
  • ул. Ближние Мельницы (Кондренко),
  • пер. Короткий, 2-4,
  • пер. Мостовой, 1-4,
  • ул. В. Арнаутская, 2, 2а,
  • ул. Клименко, 25, 33в,
  • ул. Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63,
  • ул. Листа Ференца, 4а,
  • пер. К. Пигрова (Спартаковский), 25,
  • ул. Тенистая, 9/12,
  • пер. Туристский, 2-12,
  • ул. Старицкого, 2-27.

Работы до 19:00.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к возможным отключениям.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объявил об обновлении размеров жилищных субсидий на отопительный сезон. Также в случае нарушения условий оплаты или других правил поставщик имеет право ограничить электроснабжение для потребителя.

коммунальные услуги Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы свет

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