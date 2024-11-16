Відключення світла в Одесі 16 листопада: адреси та час

Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електропостачання
Сьогодні, 16 листопада, в Одесі відбулося відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Енергетики працюватимуть у різних районах міста, щоб забезпечити стабільну роботу електромереж.
Про це у суботу, 16 листопада, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Протягом дня в Одесі проводяться ремонтні роботи, через які на деяких вулицях тимчасово буде відсутнє електропостачання.
Південний РЕМ:
- вул. Абрикосова, 4-105,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-33,
- вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- вул. Рівності, 84-104, 195,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Фонтанська дор., 106/37, 40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського (Тимірязєва), 34.
Роботи до 18:00.
- вул. Ак. Корольова, 69-75.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- вул. С. Палія, 93,
- вул. Заболотного, 57-59.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- вул. Квіткова, 1-21,
- вул. Кордонна, 3-92,
- вул. Косяченка, 1-54,
- пров. Квітковий, 10,
- вул. Богуна, 6-21,
- вул. С. Ріхтера, 8-148,
- вул. Т. Тесс, 1-60,
- Овідіопольська дор., 2-6,
- вул. Ольги Благовидової (Кострова), 1-37,
- пров. Бузковий, 2/2,
- вул. Платанова, 16-126,
- вул. Радісна, 114, 116,
- пров. 1-2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- вул. Гранатна, 1-25,
- вул. І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- вул. О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- вул. Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
- вул. Г. Михайленко (Спартаківська), 3-63,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1-35,
- вул. Малішевського (Гастело), 1-55,
- пров. Малиновський, 7,
- вул. Квітнева, 1-33,
- вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- вул. Текстильників, 1-14,
- пров. Канатний, 3-10,
- вул. Сільська, 7-44,
- вул. Туристська, 1-19,
- вул. Ближні Млини (Кондренка),
- пров. Короткий, 2-4,
- пров. Мостовий, 1-4,
- вул. В. Арнаутська, 2, 2а,
- вул. Клименко, 25, 33в,
- вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- вул. Ліста Ференца, 4а,
- пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,
- вул. Тіниста, 9/12,
- пров. Туристський, 2-12,
- вул. Старицького, 2-27.
Роботи до 19:00.
Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно підготуватися до можливих відключень.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон. Також у разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.
Читайте Новини.LIVE!