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Відключення світла в Одесі — хто сьогодні без електропостачання

16 листопада 2024 11:16
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 16 листопада: адреси та час
Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 16 листопада, в Одесі відбулося відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Енергетики працюватимуть у різних районах міста, щоб забезпечити стабільну роботу електромереж.  

Про це у суботу, 16 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Протягом дня в Одесі проводяться ремонтні роботи, через які на деяких вулицях тимчасово буде відсутнє електропостачання.  

Південний РЕМ:

  • вул. Абрикосова, 4-105,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • вул. Рівності, 84-104, 195,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Фонтанська дор., 106/37, 40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського (Тимірязєва), 34.  

Роботи до 18:00.  

  • вул. Ак. Корольова, 69-75.

Роботи до 20:00. 

Північний РЕМ:

  • вул. С. Палія, 93,
  • вул. Заболотного, 57-59.  

Роботи до 19:00.  

Центральний РЕМ: 

  • вул. Квіткова, 1-21,
  • вул. Кордонна, 3-92,
  • вул. Косяченка, 1-54,
  • пров. Квітковий, 10,
  • вул. Богуна, 6-21,
  • вул. С. Ріхтера, 8-148,
  • вул. Т. Тесс, 1-60,
  • Овідіопольська дор., 2-6,
  • вул. Ольги Благовидової (Кострова), 1-37,
  • пров. Бузковий, 2/2,
  • вул. Платанова, 16-126,
  • вул. Радісна, 114, 116,
  • пров. 1-2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • вул. Гранатна, 1-25,
  • вул. І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • вул. О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • вул. Йоганна Гена (Бажана), 1-20,
  • вул. Г. Михайленко (Спартаківська), 3-63,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • вул. Малішевського (Гастело), 1-55,
  • пров. Малиновський, 7,
  • вул. Квітнева, 1-33,
  • вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • вул. Текстильників, 1-14,
  • пров. Канатний, 3-10,
  • вул. Сільська, 7-44,
  • вул. Туристська, 1-19,
  • вул. Ближні Млини (Кондренка),
  • пров. Короткий, 2-4,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • вул. В. Арнаутська, 2, 2а,
  • вул. Клименко, 25, 33в,
  • вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • вул. Ліста Ференца, 4а,
  • пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,
  • вул. Тіниста, 9/12,
  • пров. Туристський, 2-12,
  • вул. Старицького, 2-27.  

Роботи до 19:00.  

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно підготуватися до можливих відключень.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон. Також у разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.

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