Відключення світла в Одесі 16 листопада: адреси та час

Енергетик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: Укренерго

Сьогодні, 16 листопада, в Одесі відбулося відключення електроенергії через проведення ремонтних робіт. Енергетики працюватимуть у різних районах міста, щоб забезпечити стабільну роботу електромереж.

Про це у суботу, 16 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Протягом дня в Одесі проводяться ремонтні роботи, через які на деяких вулицях тимчасово буде відсутнє електропостачання.

Південний РЕМ:

вул. Абрикосова, 4-105,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Лігінська (Макаренка), 1-33,

вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,

пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,

вул. Рівності, 84-104, 195,

пров. Абрикосовий, 1-43,

Фонтанська дор., 106/37, 40,

пров. Янтарний, 6-8,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Рибальська, 20,

вул. Айвазовського (Тимірязєва), 34.

Роботи до 18:00.

вул. Ак. Корольова, 69-75.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

вул. С. Палія, 93,

вул. Заболотного, 57-59.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

вул. Квіткова, 1-21,

вул. Кордонна, 3-92,

вул. Косяченка, 1-54,

пров. Квітковий, 10,

вул. Богуна, 6-21,

вул. С. Ріхтера, 8-148,

вул. Т. Тесс, 1-60,

Овідіопольська дор., 2-6,

вул. Ольги Благовидової (Кострова), 1-37,

пров. Бузковий, 2/2,

вул. Платанова, 16-126,

вул. Радісна, 114, 116,

пров. 1-2-й Бузковий, 1-19,

пров. Килимовий, 5-9,

проїзд Бузковий, 1-6,

вул. Гранатна, 1-25,

вул. І. Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,

вул. О. Вадатурського (Малиновського), 79-152,

вул. Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,

вул. Йоганна Гена (Бажана), 1-20,

вул. Г. Михайленко (Спартаківська), 3-63,

пров. Гранатний, 2-8,

пров. Кордонний, 1-35,

вул. Малішевського (Гастело), 1-55,

пров. Малиновський, 7,

вул. Квітнева, 1-33,

вул. Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,

вул. Текстильників, 1-14,

пров. Канатний, 3-10,

вул. Сільська, 7-44,

вул. Туристська, 1-19,

вул. Ближні Млини (Кондренка),

пров. Короткий, 2-4,

пров. Мостовий, 1-4,

вул. В. Арнаутська, 2, 2а,

вул. Клименко, 25, 33в,

вул. Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,

вул. Ліста Ференца, 4а,

пров. К. Пігрова (Спартаківський), 25,

вул. Тіниста, 9/12,

пров. Туристський, 2-12,

вул. Старицького, 2-27.

Роботи до 19:00.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і завчасно підготуватися до можливих відключень.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) оголосив про оновлення розмірів житлових субсидій на опалювальний сезон. Також у разі порушення умов оплати або інших правил, постачальник має право обмежити електропостачання для споживача.