Адреси планових відключень світла в Одесі на 9 липня: міськрада

Відключення світла в Одесі — хто залишився без електропостачання до вечора
Сьогодні, 9 липня, одесити, які підключені до центральної енергорозподільчої системи, залишилися без світла через ремонтні роботи на мережах. Фахівці ДТЕК обіцяють відновити електропостачання до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Скісна, 78, 78а, 78б, 78б;
- пл. Михайлівська, 12/14, 12/корп.14;
Роботи до 17:00
- Квіткова, 1 — 21;
- Кордонна, 25 — 74;
- Олексія Косяченка, 2 — 54;
- Святослава Ріхтера, 33 — 130;
- Тетяни Тесс, 3 — 43б;
- пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Платанова, 1 — 126;
- Радісна, 34 — 116;
- пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;
- пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5 — 9;
- проїзд Бузковий, 1 — 6;
- Квітнева, 20 — 33/1;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;
- Сільська, 29 — 44;
- Туристська, 7а — 46;
- Ближні млини (Кондренка), 97, 97а, 99;
- Малішевського (Гастелло), 9 — 167;
- Клименко, 25, 33в;
- Гранатна, 28 — 54;
- Дубова, 1 — 31;
- Профспілкова, 2 — 34/1;
- Пшенична, 7 — 24;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
- пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;
- пров. Джутовий, 1 — 10а;
- пров. Конструкторський, 1 — 11;
- пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;
- пров. Радіальний, 1 — 12;
- Центральний Аеропорт, 1 — 23;
- дорога Фонтанська, 55Кк.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 9 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.
Ми писали, що з липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.
Додамо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.
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