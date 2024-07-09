Адреси планових відключень світла в Одесі на 9 липня: міськрада

Людина зі свічкою. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 9 липня, одесити, які підключені до центральної енергорозподільчої системи, залишилися без світла через ремонтні роботи на мережах. Фахівці ДТЕК обіцяють відновити електропостачання до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Скісна, 78, 78а, 78б, 78б;

пл. Михайлівська, 12/14, 12/корп.14;

Роботи до 17:00

Квіткова, 1 — 21;

Кордонна, 25 — 74;

Олексія Косяченка, 2 — 54;

Святослава Ріхтера, 33 — 130;

Тетяни Тесс, 3 — 43б;

пров. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Платанова, 1 — 126;

Радісна, 34 — 116;

пров. 1-й Бузковий, 1 — 6;

пров. 2-й Бузковий, 1 — 19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5 — 9;

проїзд Бузковий, 1 — 6;

Квітнева, 20 — 33/1;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а — 27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30 — 49;

Сільська, 29 — 44;

Туристська, 7а — 46;

Ближні млини (Кондренка), 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастелло), 9 — 167;

Клименко, 25, 33в;

Гранатна, 28 — 54;

Дубова, 1 — 31;

Профспілкова, 2 — 34/1;

Пшенична, 7 — 24;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;

пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;

пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;

пров. Джутовий, 1 — 10а;

пров. Конструкторський, 1 — 11;

пров. Литавровий (пер. Москвіна), 1 — 12;

пров. Радіальний, 1 — 12;

Центральний Аеропорт, 1 — 23;

дорога Фонтанська, 55Кк.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що на Одещині діють також й погодинні відключення сьогодні, 9 липня, впродовж усієї доби. Детальніше з розподілом на групи та графіками можна ознайомитись за посиланням.

Ми писали, що з липня українці побачать оновлені суми в платіжках за електроенергію. Попри мораторій на підвищення тарифів на основні комунальні послуги, вартість світла зросте.

Додамо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE сказав, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти й ціни на електроенергію до семи гривень.