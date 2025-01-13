Отключение света в Одессе сегодня, 13 января

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В понедельник, 13 января, в Одессе не планируются плановые отключения, но света на некоторых улицах не будет. Это связано с ремонтами на электросетях. Завершить работы обещают до 20:00. В случае изменений предупредят заблаговременно.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

Б-р. Французский 48/50а;

Аркаса;

Иоганна Гена;

Базарная, 92, 100;

Богуна, 6а,12/2,21;

Бородинская;

Б. Арнаутская, 80-111;

Героев Змеиного;

Горизонтальная;

Еврейская;

Иозефа Прибика;

Цветочная;

Клименко, 25, 33в;

Ковальская;

Кордонная;

Косяченко Алексея;

Малишевского;

К. Муратовой, 17, 19;

Магистральная, 56, 58, 58а;

М.Арнаутская, 90-113;

М. Лысенко;

Нескучная;

Нежинская, 64-72;

Новосельского, 87-110;

Патриотическая;

Петра Лещенко;

Северная, 11-44;

Платановая;

Буковинская, 1-7;

Преображенская, 27-78;

Радисная, 114, 116;

С. Караванского, 27-39, 30-36;

Святослава Рихтера;

Сельская;

Спиридоновская, 17-21;

Т.Тесс;

Тираспольская, 4,6,1,3;

Троицкая,45-60;

Туристская, 7-15;

Успенская, 52-105;

Ученическая;

площадь. Веры Холодной, 1,3;

пл. Соборная, 1;

переулок 1-й Сиреневый;

переулок 1-й Ползунова;

переулок Цветочный,10;

переулок Ковровый 5-9;

Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а;

переулок Нечипоренко, 4-14;

переулок Успенский, 14, 23;

переулок Черновицкий, 21-40;

просп. Украинских Героев, 3-27;

просп. Шевченко, 33;

сквер Старобазарный, 3-7.

Северный РЭС

Работы будут продолжаться до 19:00-20:00:00.

Бувалкина Владислава;

Семена Палия, 118;

Жевахова гора, 103 -111;

Людмилы Гинзбург;

переулок Оранжерейный;

Котляревского.

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

Абрикосовая;

Бернардацци, 8/корп.1, 8;

Николы Кулиша;

Вертелецкого, 47в;

Д.Бурлюка;

Дачная;

Дмитриевская, 57;

Дубовая Роща;

Цветочная;

Китобойная;

Костанди;

Кристальная;

Куприна;

Львовская, 1-27;

Люстдорфская дорога, 91-155;

Ралли, 3-16;

Лигинская;

Рясная;

Бориса Эдуардса;

Планетная;

Г.Липского (Толбухина), 1-34;

переулок 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василия Кандинского;

переулок 1-й Хрустальный;

переулок 1-й Украинский, 1-11;

переулок 2-й Костанди;

переулок 2-й Рясный;

переулок 3-й Костанди;

переулок Павла Чубинского (переулок 4-й Александра Невского);

переулок 4-й, 5-й Ульяновский;

переулок Абрикосовый;

переулок Ванный;

переулок Сони Делоне (переулок Гаршина);

переулок Дачный, 8а;

переулок Ипподромный,10;

переулок Хрустальный, 5-10;

переулок Летний;

переулок Приморский, 1-15;

переулок Ульяновский, 4,15а;

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали о том, сколько придется платить за свет в феврале. Также мы сообщали, как изменятся цены на газ.