Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключения света в Одессе — кого коснется arrow

Отключения света в Одессе — кого коснется

13 января 2025 09:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 13 января
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 13 января, в Одессе не планируются плановые отключения, но света на некоторых улицах не будет. Это связано с ремонтами на электросетях. Завершить работы обещают до 20:00. В случае изменений предупредят заблаговременно.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:
Подготовьте павербанки - одесситам в воскресенье отключили свет - фото 1
Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00:

  • Б-р. Французский 48/50а;
  • Аркаса;
  • Иоганна Гена;
  • Базарная, 92, 100; 
  • Богуна, 6а,12/2,21;
  • Бородинская;
  • Б. Арнаутская, 80-111;
  • Героев Змеиного;
  • Горизонтальная;
  • Еврейская; 
  • Иозефа Прибика; 
  • Цветочная; 
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ковальская;
  • Кордонная; 
  • Косяченко Алексея;
  • Малишевского; 
  • К. Муратовой, 17, 19;
  • Магистральная, 56, 58, 58а;
  • М.Арнаутская, 90-113; 
  • М. Лысенко; 
  • Нескучная; 
  • Нежинская, 64-72; 
  • Новосельского, 87-110;
  • Патриотическая;
  • Петра Лещенко;
  • Северная, 11-44; 
  • Платановая;
  • Буковинская, 1-7;
  • Преображенская, 27-78;
  • Радисная, 114, 116;
  • С. Караванского, 27-39, 30-36; 
  • Святослава Рихтера;
  • Сельская;
  • Спиридоновская, 17-21;
  • Т.Тесс; 
  • Тираспольская, 4,6,1,3;
  • Троицкая,45-60; 
  • Туристская, 7-15;
  • Успенская, 52-105; 
  • Ученическая;
  • площадь. Веры Холодной, 1,3; 
  • пл. Соборная, 1; 
  • переулок 1-й Сиреневый; 
  • переулок 1-й Ползунова; 
  • переулок Цветочный,10; 
  • переулок Ковровый 5-9;
  • Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а;
  • переулок Нечипоренко, 4-14;
  • переулок Успенский, 14, 23;
  • переулок Черновицкий, 21-40;
  • просп. Украинских Героев, 3-27;
  • просп. Шевченко, 33;
  • сквер Старобазарный, 3-7.

Северный РЭС

Работы будут продолжаться до 19:00-20:00:00.

  • Бувалкина Владислава;
  • Семена Палия, 118;
  • Жевахова гора, 103 -111;
  • Людмилы Гинзбург;
  • переулок Оранжерейный;
  • Котляревского.

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая;
  • Бернардацци, 8/корп.1, 8;
  • Николы Кулиша;
  • Вертелецкого, 47в; 
  • Д.Бурлюка;
  • Дачная;
  • Дмитриевская, 57; 
  • Дубовая Роща; 
  • Цветочная; 
  • Китобойная; 
  • Костанди; 
  • Кристальная; 
  • Куприна;
  • Львовская, 1-27; 
  • Люстдорфская дорога, 91-155;
  • Ралли, 3-16;
  • Лигинская;
  • Рясная;
  • Бориса Эдуардса;
  • Планетная; 
  • Г.Липского (Толбухина), 1-34;
  • переулок 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василия Кандинского;
  • переулок 1-й Хрустальный;
  • переулок 1-й Украинский, 1-11; 
  • переулок 2-й Костанди; 
  • переулок 2-й Рясный; 
  • переулок 3-й Костанди;
  • переулок Павла Чубинского (переулок 4-й Александра Невского); 
  • переулок 4-й, 5-й Ульяновский;
  • переулок Абрикосовый;
  • переулок Ванный; 
  • переулок Сони Делоне (переулок Гаршина); 
  • переулок Дачный, 8а; 
  • переулок Ипподромный,10; 
  • переулок Хрустальный, 5-10; 
  • переулок Летний; 
  • переулок Приморский, 1-15;
  • переулок Ульяновский, 4,15а;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали о том, сколько придется платить за свет в феврале. Также мы сообщали, как изменятся цены на газ.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

10:17 Как ФЛП подать ликвидационный отчет — предельные сроки и способы

10:00 В киевском метро отремонтируют тоннель на зеленой ветке

09:58 Хотел сорвать выборы — Маск сделал заявление о Стармере

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:35 Оккупанты ночью атаковали Украину — сколько БпЛА удалось сбить

09:29 В Одессе языковые активисты наехали на театр Маски — претензии

09:26 Сколько в Украине юношей 18-26 лет не подлежат мобилизации

09:17 За вами могут следить — 10 признаков, что смартфон взломали

09:12 Опасные вирусы в Китае — обнаружили ли новый всплеск

10:17 Как ФЛП подать ликвидационный отчет — предельные сроки и способы

10:00 В киевском метро отремонтируют тоннель на зеленой ветке

09:58 Хотел сорвать выборы — Маск сделал заявление о Стармере

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:35 Оккупанты ночью атаковали Украину — сколько БпЛА удалось сбить

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 В Одессе языковые активисты наехали на театр Маски — претензии

09:26 Сколько в Украине юношей 18-26 лет не подлежат мобилизации

09:17 За вами могут следить — 10 признаков, что смартфон взломали

09:12 Опасные вирусы в Китае — обнаружили ли новый всплеск

08:55 Почти 60 атак за сутки — где россияне атакуют больше всего

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году