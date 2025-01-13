Відключення світла в Одесі сьогодні, 13 січня

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
У понеділок, 13 січня, в Одесі не плануються планові відключення, але світла на деяких вулицях не буде. Це пов'язано з ремонтами на електромережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00. У разі змін попередять завчасно.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Б-р. Французький 48/50а;
- Аркаса;
- Іоганна Гена;
- Базарна, 92, 100;
- Богуна, 6а,12/2,21;
- Бородінська;
- В. Арнаутська, 80-111;
- Героїв Зміїного;
- Горизонтальна;
- Єврейська;
- Йозефа Прибіка;
- Квіткова;
- Клименка, 25, 33в;
- Ковальська;
- Кордонна;
- Косяченка Олексія;
- Малішевського;
- К. Муратової, 17, 19;
- Магістральна, 56, 58, 58а;
- М.Арнаутська, 90-113;
- М. Лисенка;
- Нескучна;
- Ніжинська, 64-72;
- Новосельського, 87-110;
- Патріотична;
- Петра Лещенка;
- Північна, 11-44;
- Платанова;
- Буковинська, 1-7;
- Преображенська, 27-78;
- Радісна, 114, 116;
- С. Караванського, 27-39, 30-36;
- Святослава Ріхтера;
- Сільська;
- Спірідонивська, 17-21;
- Т.Тесс;
- Тираспольська, 4,6,1,3;
- Троїцька,45-60;
- Туристська, 7-15;
- Успенська, 52-105;
- Учнівська;
- пл. Віри Холодної, 1,3;
- пл. Соборна, 1;
- провулок 1-й Бузковий;
- провулок 1-й Ползунова;
- провулок Квітковий,10;
- провулок Килимовий 5-9;
- Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а;
- провулок Нечипоренка, 4-14;
- провулок Успенський, 14, 23;
- провулок Чернівецький, 21-40;
- просп. Українських Героїв, 3-27;
- просп. Шевченка, 33;
- сквер Старобазарний, 3-7.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00-20:00:
- Бувалкіна Владислава;
- Семена Палія, 118;
- Жевахова гора, 103 -111;
- Людмили Гінзбург;
- провулок Оранжерейний;
- Котляревського.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова;
- Бернардацці, 8/корп.1, 8;
- Миколи Куліша;
- Вертелецького, 47в;
- Д.Бурлюка;
- Дачна;
- Дмитріївська, 57;
- Дубовий Гай;
- Квіткова;
- Китобійна;
- Костанді;
- Кришталева;
- Купріна;
- Львівська, 1-27;
- Люстдорфська дорога, 91-155;
- Раллі, 3-16;
- Лігінська;
- Рясна;
- Бориса Едуардса;
- Планетна;
- Г.Липського (Толбухіна), 1-34;
- провулок 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василя Кандинського;
- провулок 1-й Кришталевий;
- провулок 1-й Український, 1-11;
- провулок 2-й Костанді;
- провулок 2-й Рясний;
- провулок 3-й Костанді;
- провулок Павла Чубинського (провулок 4-й Олександра Невського);
- провулок 4-й, 5-й Ульянівський;
- провулок Абрикосовий;
- провулок Ванний;
- провулок Соні Делоне (провулок Гаршина);
- провулок Дачний, 8а;
- провулок Іподромний,10;
- провулок Кришталевий, 5-10;
- провулок Літній;
- провулок Приморський, 1-15;
- провулок Ульянівський, 4,15а;
- провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми писали про те, скільки доведеться платити за світло у лютому. Також ми повідомляли, як зміняться ціни на газ.
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