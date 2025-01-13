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Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

13 січня 2025 09:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 13 січня
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 13 січня, в Одесі не плануються планові відключення, але світла на деяких вулицях не буде. Це пов'язано з ремонтами на електромережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00. У разі змін попередять завчасно. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Б-р. Французький 48/50а;
  • Аркаса; 
  • Іоганна Гена; 
  • Базарна, 92, 100; 
  • Богуна, 6а,12/2,21; 
  • Бородінська; 
  • В. Арнаутська, 80-111; 
  • Героїв Зміїного; 
  • Горизонтальна; 
  • Єврейська; 
  • Йозефа Прибіка; 
  • Квіткова; 
  • Клименка, 25, 33в;
  • Ковальська; 
  • Кордонна; 
  • Косяченка Олексія; 
  • Малішевського; 
  • К. Муратової, 17, 19; 
  • Магістральна, 56, 58, 58а; 
  • М.Арнаутська, 90-113; 
  • М. Лисенка; 
  • Нескучна; 
  • Ніжинська, 64-72; 
  • Новосельського, 87-110; 
  • Патріотична; 
  • Петра Лещенка; 
  • Північна, 11-44; 
  • Платанова; 
  • Буковинська, 1-7; 
  • Преображенська, 27-78; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • С. Караванського, 27-39, 30-36; 
  • Святослава Ріхтера;
  • Сільська; 
  • Спірідонивська, 17-21; 
  • Т.Тесс; 
  • Тираспольська, 4,6,1,3; 
  • Троїцька,45-60; 
  • Туристська, 7-15; 
  • Успенська, 52-105; 
  • Учнівська; 
  • пл. Віри Холодної, 1,3; 
  • пл. Соборна, 1; 
  • провулок 1-й Бузковий; 
  • провулок 1-й Ползунова; 
  • провулок Квітковий,10; 
  • провулок Килимовий 5-9;
  • Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • провулок Нечипоренка, 4-14; 
  • провулок Успенський, 14, 23; 
  • провулок Чернівецький, 21-40; 
  • просп. Українських Героїв, 3-27; 
  • просп. Шевченка, 33; 
  • сквер Старобазарний, 3-7.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00-20:00:

  • Бувалкіна Владислава; 
  • Семена Палія, 118; 
  • Жевахова гора, 103 -111; 
  • Людмили Гінзбург; 
  • провулок Оранжерейний; 
  • Котляревського.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова;
  • Бернардацці, 8/корп.1, 8; 
  • Миколи Куліша; 
  • Вертелецького, 47в; 
  • Д.Бурлюка;
  • Дачна; 
  • Дмитріївська, 57; 
  • Дубовий Гай; 
  • Квіткова; 
  • Китобійна; 
  • Костанді; 
  • Кришталева; 
  • Купріна;
  • Львівська, 1-27; 
  • Люстдорфська дорога, 91-155; 
  • Раллі, 3-16; 
  • Лігінська; 
  • Рясна; 
  • Бориса Едуардса; 
  • Планетна; 
  • Г.Липського (Толбухіна), 1-34; 
  • провулок 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василя Кандинського; 
  • провулок 1-й Кришталевий; 
  • провулок 1-й Український, 1-11; 
  • провулок 2-й Костанді; 
  • провулок 2-й Рясний; 
  • провулок 3-й Костанді;
  • провулок Павла Чубинського (провулок 4-й Олександра Невського); 
  • провулок 4-й, 5-й Ульянівський;
  • провулок Абрикосовий;
  • провулок Ванний; 
  • провулок Соні Делоне (провулок Гаршина); 
  • провулок Дачний, 8а; 
  • провулок Іподромний,10; 
  • провулок Кришталевий, 5-10; 
  • провулок Літній; 
  • провулок Приморський, 1-15;
  • провулок Ульянівський, 4,15а; 
  • провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки доведеться платити за світло у лютому. Також ми повідомляли, як зміняться ціни на газ.

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