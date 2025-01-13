Відключення світла в Одесі сьогодні, 13 січня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У понеділок, 13 січня, в Одесі не плануються планові відключення, але світла на деяких вулицях не буде. Це пов'язано з ремонтами на електромережах. Завершити роботи обіцяють до 20:00. У разі змін попередять завчасно.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

Б-р. Французький 48/50а;

Аркаса;

Іоганна Гена;

Базарна, 92, 100;

Богуна, 6а,12/2,21;

Бородінська;

В. Арнаутська, 80-111;

Героїв Зміїного;

Горизонтальна;

Єврейська;

Йозефа Прибіка;

Квіткова;

Клименка, 25, 33в;

Ковальська;

Кордонна;

Косяченка Олексія;

Малішевського;

К. Муратової, 17, 19;

Магістральна, 56, 58, 58а;

М.Арнаутська, 90-113;

М. Лисенка;

Нескучна;

Ніжинська, 64-72;

Новосельського, 87-110;

Патріотична;

Петра Лещенка;

Північна, 11-44;

Платанова;

Буковинська, 1-7;

Преображенська, 27-78;

Радісна, 114, 116;

С. Караванського, 27-39, 30-36;

Святослава Ріхтера;

Сільська;

Спірідонивська, 17-21;

Т.Тесс;

Тираспольська, 4,6,1,3;

Троїцька,45-60;

Туристська, 7-15;

Успенська, 52-105;

Учнівська;

пл. Віри Холодної, 1,3;

пл. Соборна, 1;

провулок 1-й Бузковий;

провулок 1-й Ползунова;

провулок Квітковий,10;

провулок Килимовий 5-9;

Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а;

провулок Нечипоренка, 4-14;

провулок Успенський, 14, 23;

провулок Чернівецький, 21-40;

просп. Українських Героїв, 3-27;

просп. Шевченка, 33;

сквер Старобазарний, 3-7.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00-20:00:

Бувалкіна Владислава;

Семена Палія, 118;

Жевахова гора, 103 -111;

Людмили Гінзбург;

провулок Оранжерейний;

Котляревського.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Абрикосова;

Бернардацці, 8/корп.1, 8;

Миколи Куліша;

Вертелецького, 47в;

Д.Бурлюка;

Дачна;

Дмитріївська, 57;

Дубовий Гай;

Квіткова;

Китобійна;

Костанді;

Кришталева;

Купріна;

Львівська, 1-27;

Люстдорфська дорога, 91-155;

Раллі, 3-16;

Лігінська;

Рясна;

Бориса Едуардса;

Планетна;

Г.Липського (Толбухіна), 1-34;

провулок 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василя Кандинського;

провулок 1-й Кришталевий;

провулок 1-й Український, 1-11;

провулок 2-й Костанді;

провулок 2-й Рясний;

провулок 3-й Костанді;

провулок Павла Чубинського (провулок 4-й Олександра Невського);

провулок 4-й, 5-й Ульянівський;

провулок Абрикосовий;

провулок Ванний;

провулок Соні Делоне (провулок Гаршина);

провулок Дачний, 8а;

провулок Іподромний,10;

провулок Кришталевий, 5-10;

провулок Літній;

провулок Приморський, 1-15;

провулок Ульянівський, 4,15а;

провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки доведеться платити за світло у лютому. Також ми повідомляли, як зміняться ціни на газ.