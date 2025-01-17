Отключение света в Одессе сегодня, 17 января

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В пятницу, 17 января, отключений электроэнергии по графикам в Одессе не будет. Впрочем, часть горожан останутся без света. Причина — ремонтные работы, которые ведутся на сетях в нескольких районах. До 19:00 их планируют завершить. Если же время или адреса изменятся, жителей предупредят.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

Иоганна Гена, 1-20;

Бессарабская, 1-5;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Малишевского;

Дегтярная, 27-39;

Йозефа Прибика;

Цветочная;

Апрельская;

Клименко, 25,33в;

ул. Коблевская, 37-45;

Ковальская, 4-17;

Кордонная;

Косяченко Алексея;

К. Муратовой, 4-22;

Лютневая, 3,5;

Николая Лысенко;

Нежинская, 52-75;

Новосельского, 73-81;

Платановая;

Радостная, 114, 116;

Садовая,16;

Святослава Рихтера;

Сельская;

Спиридоновская, 6-10;

Т. Тесс;

Тираспольская, 2-8, 21-31;

Туристская, 3-15;

Фесенко, 7;

площадь Соборная, 10, 12, 14;

переулок 1-й, 2-й Сиреневый;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5-9;

Ольги Благовидовой;

переулок Лютеранский, 3-7;

проезд Сиреневый, 1-6;

просп. Шевченко, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б;

спуск Степана Олейника, 6.

Южный РЭС

Работает до 17:00:

Академика Филатова, 21, 23, 23б;

Варненская, 12а, 12Б;

Героев Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща;

Е. Танцюры, 1-23;

Ивана и Юрия Лип, 23- 41;

Инглези, 12-18;

Космонавтов, 14-66;

Лигинская;

Бориса Эдуардса, 28-40в;

Ровности, 84-104, 195;

Айвазовского, 34;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Ровности, 92;

переулок Янтарный 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

Героев обороны Одессы,80-98;

Ак. Заболотного, 27.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы рассказывали, можно ли рубить дрова вблизи линий электропередач. Также мы писали, что делать переселенцам, если они получили платежку за коммуналку с временно оккупированных территорий.