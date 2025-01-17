Відключення світла в Одесі сьогодні, 17 січня

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
У п'ятницю, 17 січня, відключень електроенергії за графіками в Одесі не буде. Втім, частина містян залишаться без світла. Причина — ремонтні роботи, які ведуться на мережах у декількох районах. До 19:00 їх планують завершити. Якщо ж час або адреси зміняться, мешканців попередять.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Іоганна Гена, 1-20;
- Бессарабська, 1-5;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Малішевського;
- Дігтярна, 27-39;
- Йозефа Прибіка;
- Квіткова;
- Квітнева;
- Клименка, 25,33в;
- вул. Коблевська, 37-45;
- Ковальська, 4-17;
- Кордонна;
- Косяченка Олексія;
- К. Муратової, 4-22;
- Лютнева, 3,5;
- Миколи Лисенка;
- Ніжинська, 52-75;
- Новосельского, 73-81;
- Платанова;
- Радісна, 114, 116;
- Садова,16;
- Святослава Ріхтера;
- Сільська;
- Спірідонивська, 6-10;
- Т. Тесс;
- Тираспольська, 2-8, 21-31;
- Туристська, 3-15;
- Фесенка, 7;
- пл. Соборна, 10, 12, 14;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- Ольги Благовидової;
- провулок Лютеранський, 3-7;
- проїзд Бузковий,1-6;
- просп. Шевченка, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б;
- узвіз Степана Олійника,6.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Академіка Філатова, 21, 23, 23б;
- Варненська, 12а, 12Б;
- Героїв Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай;
- Є. Танцюри, 1-23;
- Івана та Юрія Лип, 23- 41;
- Інглезі, 12-18;
- Космонавтів, 14-66;
- Лігінська;
- Бориса Едуардса, 28-40в;
- Рівності, 84-104, 195;
- Айвазовського, 34;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Героїв оборони Одеси,80-98;
- Ак. Заболотного, 27.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Раніше ми розповідали, чи можна рубати дрова біля ліній електропередач. Також ми писали, що робити переселенцям, якщо вони отримали платіжку за комуналку з тимчасово окупованих територій.
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