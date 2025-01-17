Відключення світла в Одесі сьогодні, 17 січня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У п'ятницю, 17 січня, відключень електроенергії за графіками в Одесі не буде. Втім, частина містян залишаться без світла. Причина — ремонтні роботи, які ведуться на мережах у декількох районах. До 19:00 їх планують завершити. Якщо ж час або адреси зміняться, мешканців попередять.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

Іоганна Гена, 1-20;

Бессарабська, 1-5;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Малішевського;

Дігтярна, 27-39;

Йозефа Прибіка;

Квіткова;

Квітнева;

Клименка, 25,33в;

вул. Коблевська, 37-45;

Ковальська, 4-17;

Кордонна;

Косяченка Олексія;

К. Муратової, 4-22;

Лютнева, 3,5;

Миколи Лисенка;

Ніжинська, 52-75;

Новосельского, 73-81;

Платанова;

Радісна, 114, 116;

Садова,16;

Святослава Ріхтера;

Сільська;

Спірідонивська, 6-10;

Т. Тесс;

Тираспольська, 2-8, 21-31;

Туристська, 3-15;

Фесенка, 7;

пл. Соборна, 10, 12, 14;

провулок 1-й, 2-й Бузковий;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5-9;

Ольги Благовидової;

провулок Лютеранський, 3-7;

проїзд Бузковий,1-6;

просп. Шевченка, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б;

узвіз Степана Олійника,6.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

Академіка Філатова, 21, 23, 23б;

Варненська, 12а, 12Б;

Героїв Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай;

Є. Танцюри, 1-23;

Івана та Юрія Лип, 23- 41;

Інглезі, 12-18;

Космонавтів, 14-66;

Лігінська;

Бориса Едуардса, 28-40в;

Рівності, 84-104, 195;

Айвазовського, 34;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

Героїв оборони Одеси,80-98;

Ак. Заболотного, 27.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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