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Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

17 січня 2025 09:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 17 січня
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 17 січня, відключень електроенергії за графіками в Одесі не буде. Втім, частина містян залишаться без світла. Причина — ремонтні роботи, які ведуться на мережах у декількох районах. До 19:00 їх планують завершити. Якщо ж час або адреси зміняться, мешканців попередять. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Іоганна Гена, 1-20; 
  • Бессарабська, 1-5; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Малішевського; 
  • Дігтярна, 27-39; 
  • Йозефа Прибіка; 
  • Квіткова; 
  • Квітнева; 
  • Клименка, 25,33в; 
  • вул. Коблевська, 37-45; 
  • Ковальська, 4-17; 
  • Кордонна; 
  • Косяченка Олексія; 
  • К. Муратової, 4-22; 
  • Лютнева, 3,5; 
  • Миколи Лисенка; 
  • Ніжинська, 52-75; 
  • Новосельского, 73-81; 
  • Платанова;
  • Радісна, 114, 116; 
  • Садова,16; 
  • Святослава Ріхтера; 
  • Сільська; 
  • Спірідонивська, 6-10; 
  • Т. Тесс; 
  • Тираспольська, 2-8, 21-31; 
  • Туристська, 3-15; 
  • Фесенка, 7;
  • пл. Соборна, 10, 12, 14; 
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • Ольги Благовидової; 
  • провулок Лютеранський, 3-7; 
  • проїзд Бузковий,1-6; 
  • просп. Шевченка, 8/3, 8/0, 8/В, 8а, 8а/1, 8б;
  • узвіз Степана Олійника,6.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Академіка Філатова, 21, 23, 23б; 
  • Варненська, 12а, 12Б; 
  • Героїв Крут, 18, 20а, 20а/корп.41, 20в; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай; 
  • Є. Танцюри, 1-23; 
  • Івана та Юрія Лип, 23- 41; 
  • Інглезі, 12-18; 
  • Космонавтів, 14-66; 
  • Лігінська; 
  • Бориса Едуардса, 28-40в; 
  • Рівності, 84-104, 195; 
  • Айвазовського, 34; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2, 3. 

 Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Героїв оборони Одеси,80-98; 
  • Ак. Заболотного, 27.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Раніше ми розповідали, чи можна рубати дрова біля ліній електропередач. Також ми писали, що робити переселенцям, якщо вони отримали платіжку за комуналку з тимчасово окупованих територій.  

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