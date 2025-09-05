В Одессе 5 сентября будут отключать свет из-за ремонта сетей

Бригада ремонтирует электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 5 сентября, в Одессе снова запланированы ремонтные работы на электрических сетях. Из-за этого в части города временно не будет электроснабжения. Работы планируют завершить до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

Авангардная, 1-31,

Бахмутская, 1-67/2,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,

Днепровская, 1-40,

Донецкая, 1-25,

Жолио-Кюри, 1-25,

Петра Ивахненко, 71-79А,

Керченская, 8-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Летняя, 5-30,

Луценко Ивана, 1-57,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 1-68Б,

Мелитопольская, 1-58Б,

Обрывистая, 1-22,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Светлая, 1,

Серогодского, 1-73/корп.1,

Фишера Иосифа, 29-33, 50, 50/1, 50/3,

Чайкова, 1-71.

Работы до 18:00.

Шептицкого, 1-93,

Штилевая, 2-118,/а_с,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Украинки Леси, 10-18,

просп. Князя Владимира Великого, 1а-52.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что некоторым украинцам приостановят начисления за доставку газа. Также мы сообщали, какие нюансы должны знать потребители о проверке счетчиков.