Отключения света в Одессе — кого коснется

Отключения света в Одессе — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 09:59
В Одессе 5 сентября будут отключать свет из-за ремонта сетей
Бригада ремонтирует электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 5 сентября, в Одессе снова запланированы ремонтные работы на электрических сетях. Из-за этого в части города временно не будет электроснабжения. Работы планируют завершить до конца дня.

Об этом сообщили на официальном канале города.

У кого не будет света

У кого не будет света

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бахмутская, 1-67/2,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-25,
  • Жолио-Кюри, 1-25,
  • Петра Ивахненко, 71-79А,
  • Керченская, 8-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 5-30,
  • Луценко Ивана, 1-57,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 1-68Б,
  • Мелитопольская, 1-58Б,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Светлая, 1,
  • Серогодского, 1-73/корп.1,
  • Фишера Иосифа, 29-33, 50, 50/1, 50/3,
  • Чайкова, 1-71.

Работы до 18:00.

  • Шептицкого, 1-93,
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинки Леси, 10-18,
  • просп. Князя Владимира Великого, 1а-52.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, что некоторым украинцам приостановят начисления за доставку газа. Также мы сообщали, какие нюансы должны знать потребители о проверке счетчиков.

коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
