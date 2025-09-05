В Одессе 5 сентября будут отключать свет из-за ремонта сетей

Отключения света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 5 сентября, в Одессе снова запланированы ремонтные работы на электрических сетях. Из-за этого в части города временно не будет электроснабжения. Работы планируют завершить до конца дня.
Об этом сообщили на официальном канале города.
У кого не будет света
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Бахмутская, 1-67/2,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-25,
- Жолио-Кюри, 1-25,
- Петра Ивахненко, 71-79А,
- Керченская, 8-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 5-30,
- Луценко Ивана, 1-57,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 1-68Б,
- Мелитопольская, 1-58Б,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Светлая, 1,
- Серогодского, 1-73/корп.1,
- Фишера Иосифа, 29-33, 50, 50/1, 50/3,
- Чайкова, 1-71.
Работы до 18:00.
- Шептицкого, 1-93,
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинки Леси, 10-18,
- просп. Князя Владимира Великого, 1а-52.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
