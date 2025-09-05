В Одесі 5 вересня відключатимуть світло через ремонт мереж

Бригада ремонтує електромережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 5 вересня, в Одесі знову заплановані ремонтні роботи на електричних мережах. Через це в частині міста тимчасово не буде електропостачання. Роботи планують завершити до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Бахмутська, 1-67/2,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,

Дніпровська, 1-40,

Донецька, 1-25,

Жоліо-Кюрі, 1-25,

Івахненка Петра, 71-79А,

Керченська, 8-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Літня, 5-30,

Луценка Івана, 1-57,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 1-68Б,

Мелітопольська, 1-58б,

Обривиста, 1-22,

Південна, 8,

Похила, 1-59в,174,

Світла, 1,

Серогодського, 1-73/корп.1,

Фішера Йосипа, 29-33, 50, 50/1, 50/3,

Чайкова, 1-71.

Роботи до 18:00.

Шептицького, 1-93,

Штильова, 2-118,/а_с,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Українки Лесі, 10-18,

просп. Князя Володимира Великого, 1а-52.

Роботи до 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

