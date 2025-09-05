В Одесі 5 вересня відключатимуть світло через ремонт мереж

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 5 вересня, в Одесі знову заплановані ремонтні роботи на електричних мережах. Через це в частині міста тимчасово не буде електропостачання. Роботи планують завершити до кінця дня.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
У кого не буде світла
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а Садова, 1-39,
- 2-а Садова, 1-42,
- 3-я Садова, 1-49,
- 4-а Садова, 1-38,
- 5-а Садова, 1-14,
- 6-а Садова, 1-71,
- Авангардна, 1-31,
- Бахмутська, 1-67/2,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-25,
- Жоліо-Кюрі, 1-25,
- Івахненка Петра, 71-79А,
- Керченська, 8-62б,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця Олександра, 1-69,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Літня, 5-30,
- Луценка Івана, 1-57,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська, 1-68Б,
- Мелітопольська, 1-58б,
- Обривиста, 1-22,
- Південна, 8,
- Похила, 1-59в,174,
- Світла, 1,
- Серогодського, 1-73/корп.1,
- Фішера Йосипа, 29-33, 50, 50/1, 50/3,
- Чайкова, 1-71.
Роботи до 18:00.
- Шептицького, 1-93,
- Штильова, 2-118,/а_с,
- дорога Миколаївська, 65,
- дорога Південна, 1-73,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Українки Лесі, 10-18,
- просп. Князя Володимира Великого, 1а-52.
Роботи до 20:00.
Куди звертатися у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
