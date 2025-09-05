Відео
Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Дата публікації: 5 вересня 2025 09:59
В Одесі 5 вересня відключатимуть світло через ремонт мереж
Бригада ремонтує електромережі. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 5 вересня, в Одесі знову заплановані ремонтні роботи на електричних мережах. Через це в частині міста тимчасово не буде електропостачання. Роботи планують завершити до кінця дня.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

У кого не буде світла

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Авангардна, 1-31,
  • Бахмутська, 1-67/2,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164,
  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-25,
  • Жоліо-Кюрі, 1-25,
  • Івахненка Петра, 71-79А,
  • Керченська, 8-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Літня, 5-30,
  • Луценка Івана, 1-57,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 1-68Б,
  • Мелітопольська, 1-58б,
  • Обривиста, 1-22,
  • Південна, 8,
  • Похила, 1-59в,174,
  • Світла, 1,
  • Серогодського, 1-73/корп.1,
  • Фішера Йосипа, 29-33, 50, 50/1, 50/3,
  • Чайкова, 1-71.

Роботи до 18:00.

  • Шептицького, 1-93,
  • Штильова, 2-118,/а_с,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • вул. Українки Лесі, 10-18,
  • просп. Князя Володимира Великого, 1а-52.

Роботи до 20:00.

Куди звертатися у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, ми писали, що деяким українцям призупинять нарахування за доставку газу. Також ми повідомляли про те, які нюанси мають знати споживачі про перевірку лічильників.

комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
