Плановое отключение электроэнергии в Одессе 28 октября: профилактические работы и ремонтные работы

Отключения света в Одессе — кого коснется
Во вторник, 28 октября, жители Одессы временно остались без света из-за плановых профилактических работ. Энергетики проводят ремонтные работы и оперативно устраняют последствия вражеских атак. Это поможет как можно быстрее восстановить стабильную подачу электроэнергии.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1а-6а Садовая,
- 1-я Пересыпская, 1,
- 4-я Пересыпская, 1-36б,
- 28-й Бригады, 2,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая, 1-85,
- Академика Заболотного, 43-51, 54-67/КОРП.2,
- Академика Сахарова, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,
- Ананьевская, 1-26А,
- Баиса Ярослава, 1-17, 23А,
- Бардаха, 12,
- Блажко Виталия, 1-5,
- Беляевская, 11, 11а, 11б,
- Боровского Николая,
- Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Отечественная, 33,
- Дальняя, 1-23,
- Деревообрабатывающая, 1-86,
- Донецкая, 1-123,
- Дорожная, 1-22,
- Глаубермана, 2-17, 164,
- Жевахова, 103, 111,
- Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
- Каменщиков, 112-118А, 124А, 295-309,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Марсельская, 32-36,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134,
- Южная, 8,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Профессора Коровицкого, 1-151,
- Республиканская, 226-343а,
- Светлая, 1-14,
- Узикова Станислава, 1-39,
- переулок Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- Украинский, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская, 74-119,
- Штилевая, 2-118,/а,
- С. Ядова, 58,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- дорога Хаджибейская, 407-515,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Крушельницкой, 1-5А,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Станишевской Марии, 1А-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский, 1-19,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Б. Хмельницкого, 23-66,
- переулок 1-й Бассейный, 10-23,
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
- 2-й Бассейный, 2- 18,
- переулок 2-й Водопроводный 2, 4,
- переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
- переулок Сиреневый, 2/корп.2,
- переулок Ватманский, 1-6,
- переулок Ковровый, 5,7,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00.
- Бажана, 58, 62/2, 63/1, 64А,
- Бассейная, 4,
- О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Водопроводная, 1-11,
- Запорожская, 2-21,
- Цветочная, 12-21,
- Платановая,
- Прохоровская, 51-61,
- Радостная, 114, 116,
- С.Рихтера, 67-109.
Работы до 22:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали, что на Сахалине, что в РФ произошел блекаут. Также мы писали, что в Украине выключают свет не только из-за российских обстрелов.
