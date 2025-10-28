Видео
Видео

Отключения света в Одессе — кого коснется

Дата публикации 28 октября 2025 10:25
обновлено: 10:58
Плановое отключение электроэнергии в Одессе 28 октября: профилактические работы и ремонтные работы
Энергетик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 28 октября, жители Одессы временно остались без света из-за плановых профилактических работ. Энергетики проводят ремонтные работы и оперативно устраняют последствия вражеских атак. Это поможет как можно быстрее восстановить стабильную подачу электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1а-6а Садовая,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 4-я Пересыпская, 1-36б,
  • 28-й Бригады, 2,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Академика Заболотного, 43-51, 54-67/КОРП.2,
  • Академика Сахарова, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,
  • Ананьевская, 1-26А,
  • Баиса Ярослава, 1-17, 23А,
  • Бардаха, 12,
  • Блажко Виталия, 1-5,
  • Беляевская, 11, 11а, 11б,
  • Боровского Николая,
  • Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Отечественная, 33,
  • Дальняя, 1-23,
  • Деревообрабатывающая, 1-86,
  • Донецкая, 1-123,
  • Дорожная, 1-22,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  • Жевахова, 103, 111,
  • Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
  • Каменщиков, 112-118А, 124А, 295-309,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Марсельская, 32-36,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Республиканская, 226-343а,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • переулок Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • Украинский, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74-119,
  • Штилевая, 2-118,/а,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • дорога Хаджибейская, 407-515,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5А,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Станишевской Марии, 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский, 1-19,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Б. Хмельницкого, 23-66,
  • переулок 1-й Бассейный, 10-23,
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок 1-й Водопроводный, 4-13,
  • 2-й Бассейный, 2- 18,
  • переулок 2-й Водопроводный 2, 4,
  • переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2,
  • переулок Ватманский, 1-6,
  • переулок Ковровый, 5,7,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

  • Бажана, 58, 62/2, 63/1, 64А,
  • Бассейная, 4,
  • О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Запорожская, 2-21,
  • Цветочная, 12-21,
  • Платановая,
  • Прохоровская, 51-61,
  • Радостная, 114, 116,
  • С.Рихтера, 67-109.

Работы до 22:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали, что на Сахалине, что в РФ произошел блекаут. Также мы писали, что в Украине выключают свет не только из-за российских обстрелов.

