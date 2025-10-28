Плановое отключение электроэнергии в Одессе 28 октября: профилактические работы и ремонтные работы

Энергетик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Во вторник, 28 октября, жители Одессы временно остались без света из-за плановых профилактических работ. Энергетики проводят ремонтные работы и оперативно устраняют последствия вражеских атак. Это поможет как можно быстрее восстановить стабильную подачу электроэнергии.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1а-6а Садовая,

1-я Пересыпская, 1,

4-я Пересыпская, 1-36б,

28-й Бригады, 2,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая, 1-85,

Академика Заболотного, 43-51, 54-67/КОРП.2,

Академика Сахарова, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,

Ананьевская, 1-26А,

Баиса Ярослава, 1-17, 23А,

Бардаха, 12,

Блажко Виталия, 1-5,

Беляевская, 11, 11а, 11б,

Боровского Николая,

Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Отечественная, 33,

Дальняя, 1-23,

Деревообрабатывающая, 1-86,

Донецкая, 1-123,

Дорожная, 1-22,

Глаубермана, 2-17, 164,

Жевахова, 103, 111,

Ивахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Каменщиков, 112-118А, 124А, 295-309,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Марсельская, 32-36,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой, 1-129,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Палия Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134,

Южная, 8,

Наклонная, 1-59в, 174,

Профессора Коровицкого, 1-151,

Республиканская, 226-343а,

Светлая, 1-14,

Узикова Станислава, 1-39,

переулок Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,

Украинский, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Шполянская, 74-119,

Штилевая, 2-118,/а,

С. Ядова, 58,

дорога Николаевская, 65,

дорога Южная, 1-73,

дорога Хаджибейская, 407-515,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Пересыпский, 1-19,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

переулок 3-й Дунаевского, 1-16,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Одесский, 3-7,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский, 1-19,

переулок Шебелинский, 1-16,

просп. Князя Владимира Великого, 52, 114/1-156,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Б. Хмельницкого, 23-66,

переулок 1-й Бассейный, 10-23,

переулок 1-й, 2-й Сиреневый,

переулок 1-й Водопроводный, 4-13,

2-й Бассейный, 2- 18,

переулок 2-й Водопроводный 2, 4,

переулок 3-й Бассейный, 19, 21, 23, 23а,

переулок Сиреневый, 2/корп.2,

переулок Ватманский, 1-6,

переулок Ковровый, 5,7,

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Бажана, 58, 62/2, 63/1, 64А,

Бассейная, 4,

О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Богуна, 6а, 12/2, 21,

Водопроводная, 1-11,

Запорожская, 2-21,

Цветочная, 12-21,

Платановая,

Прохоровская, 51-61,

Радостная, 114, 116,

С.Рихтера, 67-109.

Работы до 22:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

</</</