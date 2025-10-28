Планове відключення електроенергії в Одесі 28 жовтня: профілактичні роботи та ремонтні роботи

Енергетик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У вівторок, 28 жовтня, жителі Одеси тимчасово залишилися без світла через планові профілактичні роботи. Енергетики проводять ремонтні роботи та оперативно усувають наслідки ворожих атак. Це допоможе якнайшвидше відновити стабільну подачу електроенергії.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1а-6а Садова,

1-а Пересипська, 1,

4-а Пересипська, 1-36б,

28-ї Бригади, 2,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна, 1-85,

Академіка Заболотного, 43-51, 54-67/КОРП.2,

Академіка Сахарова, 20Б, 24, 26, 30, 40, 44,

Ананіївська, 1-26А,

Баїса Ярослава, 1-17, 23А,

Бардаха, 12,

Блажка Віталія, 1- 5,

Біляївська, 11, 11а,11б,

Боровського Миколи,

Бувалкіна Владислава, 30-46, 73-75/корп.16,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Вітчизняна, 33,

Дальня, 1-23,

Деревообробна, 1-86,

Донецька, 1-123,

Дорожня, 1-22,

Глаубермана, 2-17, 164,

Жевахова, 103, 111,

Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Каменярів, 112-118А, 124А, 295-309,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Марсельська, 32-36,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Палія Семена, 21, 93, 103-113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134,

Південна, 8,

Похила, 1-59в, 174,

Професора Коровицького, 1-151,

Республіканська, 226-343а,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 1-39,

пров. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74-119,

Штильова, 2-118,/а,

С. Ядова, 58,

дорога Миколаївська, 65,

дорога Південна, 1-73,

дорога Хаджибейська, 407-515,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Одеський, 3-7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-19,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Князя Володимира Великого, 52, 114/1-156,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Б. Хмельницького, 23-66,

пров. 1-й Басейний, 10-23,

пров. 1-й, 2-й Бузковий,

пров. 1-й Водопровідний, 4-13,

2-й Басейний, 2- 18,

пров. 2-й Водопровідний 2, 4,

пров. 3-й Басейний, 19, 21, 23, 23а,

пров. Бузковий, 2/корп.2,

пров. Ватманський, 1-6,

пров. Килимовий, 5,7,

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Бажана, 58, 62/2, 63/1, 64А,

Басейна, 4,

О. Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Богуна, 6а, 12/2, 21,

Водопровідна, 1-11,

Запорізька, 2–21,

Квіткова, 12-21,

Платанова,

Прохоровська, 51-61,

Радісна, 114, 116,

С.Ріхтера, 67-109.

Роботи до 22:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Сахаліні, що в РФ стався блекаут. Також ми писали, що в Україні вимикають світло не лише через російські обстріли.

</</</